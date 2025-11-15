Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Вторая половина ноября в Кургане ожидается очень теплой. Скрин

16 ноября 2025 в 04:52
Теплая погода в Кургане сохранится до начала декабря

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во второй половине ноября в Кургане ожидается очень теплая погода, средняя температура будет на восемь градусов выше климатической нормы. Жителей города ждут оттепели, во время которых столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Об этом сообщает метеорологический канал. 

Прогноз температуры для Кургана на 15 суток

Фото: Погода 45


«Прогнозируется, что с 17 по 30 ноября средняя температура составит -1 градус, что на восемь градусов выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночная — от -1 до -8», — сообщает telegram-канал «Погода 45».

Существенная оттепель с дневными температурами до 3…6 градусов прогнозируется 19, 20, 22 и 23 ноября. За 15 суток выпадет до 16 мм осадков, что находится в пределах нормы. Предполагается, что снежный покров будет очень нестабильным и к концу месяца его высота не превысит 2–4 см. По предварительным прогнозам, теплая погода может сохраниться и в первой декаде декабря.

Комментарии (1)
  • Михаил
    16 ноября 2025 05:35
    Хорошая погода! Что сказать что дальше? Идём с подругою гулять Лист ногами в парке перебераем Придется снега долго ждать не в срок. Вон травка зеленеет синитца с ветки скок. Декабрь нынче шагами в парке мерю В это время лежал большой сугроб! г.Куртамыш
