Во второй половине ноября в Кургане ожидается очень теплая погода, средняя температура будет на восемь градусов выше климатической нормы. Жителей города ждут оттепели, во время которых столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Об этом сообщает метеорологический канал.

«Прогнозируется, что с 17 по 30 ноября средняя температура составит -1 градус, что на восемь градусов выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -1 до +6 градусов, а ночная — от -1 до -8», — сообщает telegram-канал «Погода 45».