Newsweek: секс-компромат на Трампа, который «сосал Буббе», обсуждают на Западе

Дональд Трамп пока никак не отреагировал на шумиху в прессе Фото: Official White House / Andrea Hanks

Западная пресса вовсю обсуждает вскрывшиеся подробности компромата на президента США Дональда Трампа. В переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и его брата Марка нашли упоминание о минете, который действующий лидер государства якобы делал некоему Буббе. Это прозвище обычно связывают с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном.

«Электронное письмо из архива Эпштейна, в котором упоминается, что президент США Трамп „сосет Буббе“, привлекло внимание пользователей социальных сетей», — пишет «Newsweek». При анализе переписки обнаружен вопрос относительно возможного наличия у президента России Владимира Путина материалов, которые могут компрометировать лидера Соединенных Штатов в сексуальном плане.

В письме от 21 марта Марк обратился к брату с просьбой выяснить у Стива Бэннона, бывшего советника главы Белого дома, есть ли у Путина доказательства орального полового акта между Трампом и человеком по прозвищу Бубба. В ответ Джеффри Эпштейн предложил обратиться с этим вопросом в Кремль

Позднее Эпштейн прокомментировал вскрывшиеся подробности. В беседе с журналистами он избегал развернутых объяснений, но отметил, что лицо, именуемое «Бубба» — это не Клинтон.