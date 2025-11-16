Логотип РИА URA.RU
Newsweek: секс-компромат на Трампа, который «сосал Буббе», обсуждают на Западе

Newsweek: секс-компромат на Трампа с неизвестным «Буббой» пристально изучают
16 ноября 2025 в 06:22
Дональд Трамп пока никак не отреагировал на шумиху в прессе

Дональд Трамп пока никак не отреагировал на шумиху в прессе

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Западная пресса вовсю обсуждает вскрывшиеся подробности компромата на президента США Дональда Трампа. В переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и его брата Марка нашли упоминание о минете, который действующий лидер государства якобы делал некоему Буббе. Это прозвище обычно связывают с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном.

«Электронное письмо из архива Эпштейна, в котором упоминается, что президент США Трамп „сосет Буббе“, привлекло внимание пользователей социальных сетей», пишет «Newsweek». При анализе переписки обнаружен вопрос относительно возможного наличия у президента России Владимира Путина материалов, которые могут компрометировать лидера Соединенных Штатов в сексуальном плане.

В письме от 21 марта Марк обратился к брату с просьбой выяснить у Стива Бэннона, бывшего советника главы Белого дома, есть ли у Путина доказательства орального полового акта между Трампом и человеком по прозвищу Бубба. В ответ Джеффри Эпштейн предложил обратиться с этим вопросом в Кремль

Позднее Эпштейн прокомментировал вскрывшиеся подробности. В беседе с журналистами он избегал развернутых объяснений, но отметил, что лицо, именуемое «Бубба» — это не Клинтон.

Новые скандальные подробности всплыли на фоне продолжающегося расследования Минюста США о «русском следе» в предвыборной кампании 2016 года. В рамках этого дела федеральный суд вызвал для дачи показаний бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и нескольких экс-сотрудников ФБР, несмотря на то что ранее ведомство опубликовало доклад, констатирующий отсутствие доказательств сговора между Трампом и Россией.

