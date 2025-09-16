В Саратовской области введен режим угрозы БПЛА

В Саратовской области объявлен режим готовности из-за угрозы БПЛА
В Саратовской области введен режим угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в связи с чем экстренные службы приведены в состояние полной готовности. Также власти предупреждают о возможном локальном срабатывании систем оповещения. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. 

Ранее, 15 сентября, аналогичные режимы угрозы БПЛА были введены в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Пензенской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, а также сообщалось об атаке беспилотников на Курск. В ряде регионов были приняты меры по ограничению работы мобильного интернета и повышению готовности экстренных служб. Власти продолжают оперативно реагировать на возможные угрозы с воздуха.

