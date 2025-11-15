Пермские власти пообещали оказать помощь пострадавшим в страшной аварии под Кунгуром

По словам Эдуарда Соснина, в микроавтобусе находились жители Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермские власти окажут всю необходимую поддержку тем, кого коснулась жуткая авария с погибшими и пострадавшими под Кунгуром (Пермский край). Об этом днем 15 ноября сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, выразивший слова соболезнования.

«От городской администрации оперативно организуем помощь и окажем всевозможную поддержку тем, кого коснулась эта трагедия. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Соснин в своем telegram-канале.