Пожарный из Перми Матвей Ячный вышел в финал шоу «Победители» на РЕН ТВ

Пермский пожарный в финале телепроекта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пожарный 4 ПСЧ Матвей Ячный из Перми пробился в финал экстремального шоу «Победители», которое транслируется на РЕН ТВ. Он вошел в команду «Орлы», которая сумела обойти соперников и обеспечить себе место в финале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.

«Пожарный 4 ПСЧ Матвей Ячный из Перми вышел в финал экстремального шоу „Победители“ на РЕН ТВ. Его главная мотивация — проверить себя и показать, что те, кто первыми приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях, не должны оставаться недооцененными», — сообщает telegram-канал ведомства.

Матвей Ячный обладает разносторонним спортивным опытом и отличной физической формой. Известно, что он — чемпион края в таких дисциплинах, как ММА, рукопашный бой, ушу‑саньда и пожарный кроссфит.

