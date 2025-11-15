Пожарный из Перми Матвей Ячный вышел в финал шоу «Победители» на РЕН ТВ
Пермский пожарный в финале телепроекта
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пожарный 4 ПСЧ Матвей Ячный из Перми пробился в финал экстремального шоу «Победители», которое транслируется на РЕН ТВ. Он вошел в команду «Орлы», которая сумела обойти соперников и обеспечить себе место в финале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.
«Пожарный 4 ПСЧ Матвей Ячный из Перми вышел в финал экстремального шоу „Победители“ на РЕН ТВ. Его главная мотивация — проверить себя и показать, что те, кто первыми приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях, не должны оставаться недооцененными», — сообщает telegram-канал ведомства.
Матвей Ячный обладает разносторонним спортивным опытом и отличной физической формой. Известно, что он — чемпион края в таких дисциплинах, как ММА, рукопашный бой, ушу‑саньда и пожарный кроссфит.
Ранее Арсен Рангулов прошел в девятый этап шоу «Титаны» на ТНТ, подняв 780 кг и преодолев травму руки. Суммарный вес, поднятый спортсменом из Перми, составил 780 кг. Команда Ушнева заняла третье место в эстафете, избежав дополнительного испытания на выбывание.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!