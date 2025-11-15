Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с автобусом в Кунгурском округе
Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Пермскому краю Сафонову В.А. доложить о ходе расследования
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Пермском крае с участием пассажирского автобуса, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по ст.ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее стало известно, что вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. В ДТП погибли семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
