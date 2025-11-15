Очевидцы не остались в стороне и помогли экстренным службам Фото: vk.com, Поисково-спасательная служба КМО

Специалисты поиского-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (КМО) обратились со словами благодарности к двум мужчинам, которые помогали вытаскивать пострадавших из поврежденных машин на трассе Пермь — Екатеринбург. Смертельное ДТП, унесшее семь жизней, произошло вечером 14 ноября.

«К нашим бригадам подошли двое мужчин 30-40 лет, предложили свою помощь. Они помогали вытаскивать из автобуса людей, грузили их на носилки, несли их к машинам скорых <...>, а потом исчезли так же внезапно, как и появились. Ребята даже не успели их поблагодарить», — рассказали спасатели в беседе с изданием «КП-Пермь».

Жуткая авария произошла на 64-м километре трассы возле отворота на село Кыласово. URA.RU уже рассказывало, что микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход проверки поставлен на контроль в главке СКР.

Продолжение после рекламы



