Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Полетная программа из Перми в Ташкент продлена до марта 2026 года

15 ноября 2025 в 17:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан

Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Полетная программа из Перми в Ташкент (Узбекистан) продлена до будущей весны. Это следует из онлайн-табло пермского аэропорта.

«Обслуживанием полётов занимается авиаперевозчик „ЮВТ Аэро“. Рейсы осуществляются один раз в неделю по понедельникам. Время в пути — 3 часа 15 минут, тип ВС — Bombardier», — сообщает РБК Пермь. Полеты запланированы до 23 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение продолжить выполнение регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент до 29 декабря. Первый рейс из был выполнен 12 мая 2025 года. Было занято порядка 90% мест на борту.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал