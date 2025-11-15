Полетная программа из Перми в Ташкент продлена до марта 2026 года

Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Полетная программа из Перми в Ташкент (Узбекистан) продлена до будущей весны. Это следует из онлайн-табло пермского аэропорта.

«Обслуживанием полётов занимается авиаперевозчик „ЮВТ Аэро“. Рейсы осуществляются один раз в неделю по понедельникам. Время в пути — 3 часа 15 минут, тип ВС — Bombardier», — сообщает РБК Пермь. Полеты запланированы до 23 марта 2026 года.