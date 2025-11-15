Полетная программа из Перми в Ташкент продлена до марта 2026 года
Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Полетная программа из Перми в Ташкент (Узбекистан) продлена до будущей весны. Это следует из онлайн-табло пермского аэропорта.
«Обслуживанием полётов занимается авиаперевозчик „ЮВТ Аэро“. Рейсы осуществляются один раз в неделю по понедельникам. Время в пути — 3 часа 15 минут, тип ВС — Bombardier», — сообщает РБК Пермь. Полеты запланированы до 23 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение продолжить выполнение регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент до 29 декабря. Первый рейс из был выполнен 12 мая 2025 года. Было занято порядка 90% мест на борту.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!