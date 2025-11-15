Анастасия Крутень посетила пострадавших Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Четыре человека, пострадавших в результате смертельного ДТП в районе деревни Черепахи в Пермском крае, остаются в тяжелом состоянии. Еще один — в крайне тяжелом. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«Сегодня посетила все стационары в краевой столице, куда были госпитализированы пострадавшие в автоаварии. Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Остальные семь пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести», — написала Крутень в своем telegram-канале.

Для лечения пострадавших привлечены ведущие специалисты регионального Министерства здравоохранения. Медицинские работники установили контакт с экспертами из федеральных центров и организовали телемедицинские консультации, чтобы разработать наиболее эффективную стратегию лечения всех пострадавших.

