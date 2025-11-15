Министр здравоохранения Прикамья рассказала о состоянии пострадавших в ДТП. Видео
Анастасия Крутень посетила пострадавших
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Четыре человека, пострадавших в результате смертельного ДТП в районе деревни Черепахи в Пермском крае, остаются в тяжелом состоянии. Еще один — в крайне тяжелом. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
«Сегодня посетила все стационары в краевой столице, куда были госпитализированы пострадавшие в автоаварии. Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Остальные семь пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести», — написала Крутень в своем telegram-канале.
Для лечения пострадавших привлечены ведущие специалисты регионального Министерства здравоохранения. Медицинские работники установили контакт с экспертами из федеральных центров и организовали телемедицинские консультации, чтобы разработать наиболее эффективную стратегию лечения всех пострадавших.
Вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. в ДТП погибли семь человек, включая ребенка, еще 12 получили ранения. Из резервного фонда края семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Семьи пострадавших также получат материальную поддержку.
