Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса спортобъектов в Перми

Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей Перми Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пермяков. По данным пресс-службы ведомства, дело связано с изменением категорий назначения земельных участков, на которых расположены городские спорткомплекс и бассейн.

«В Пермском крае организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по региону Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования», — указано в telegram-канале федерального ведомства. Ранее в главе комитета ставили указанную ситуацию на контроль.