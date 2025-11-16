Рейс Сахалин-Владивосток задержали почти на двое суток
Самолет должен был вылететь 15 ноября в 19:15
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Рейс авиакомпании «Сибирь» из Южно-Сахалинска во Владивосток задержан почти на двое суток. Вылет был запланирован на вечер 15 ноября, но был перенесен на утро 17 ноября, сообщает прокуратура.
«В аэропорту Южно-Сахалинск задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании „Сибирь“, запланированный на 15 ноября в 19:15 (время местное). Вылет перенесен на 17 ноября в 10:00 (время местное)», — сообщили в пресс-службе Дальневосточной прокуратуры. Причина задержки рейса — технические проблемы.
В прокуратуре сообщили, что ведется контроль за соблюдением прав пассажиров. По данным ведомства, перевозчик обеспечил предоставление гражданам обязательных услуг. «Жалоб от пассажиров не поступало», — отметили в Сахалинской транспортной прокуратуре.
