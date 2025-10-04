«Многоходовочка» для нулевого баланса: как мошенники обирают россиян по новым схемам

Телефонные мошенники с каждым днем придумывают все более изощренные способы обмана россиян. Опасность может поджидать с любой из сторон — от сообщения на почте с якобы скидочным купоном от популярных магазинов, до утреннего телефонного звонка с предложением от якобы банка. Какие популярные способы используются на сегодня — в материале URA.RU.
Чреватая погоня за «халявой»: рассылка фальшивых «купонов»
Мошенники начали рассылать электронные письма с фальшивыми предложениями от имени «М.Видео». Такие письма содержат анонсы «эксклюзивных акций», обещают скидки до 50% и бесплатную доставку, а также содержат ссылку на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс магазина. Массовая рассылка зафиксирована в начале октября 2025 года.
Причиной новой волны рассылки стала очередная попытка злоумышленников получить доступ к банковским данным пользователей. Как рассказала специалист по анализу спама из «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева, фишинговая схема рассчитана на широкий круг получателей.
«Если человек переходит по ссылке, он оказывается на поддельном сайте, где товары предлагаются с подозрительно большими скидками. При попытке оформить заказ пользователя перенаправляют на фальшивую страницу для ввода данных карты, чтобы похитить деньги», — пояснила эксперт.
В компании «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что регулярно сталкиваются с попытками использовать свои бренды для рассылки мошеннических писем и создания копий официальных сайтов. В компании также напомнили, что настоящие письма от «М.Видео» и «Эльдорадо» всегда отправляются только с официальных доменов, а о текущих акциях можно узнать на официальных сайтах ритейлера.
Мошенники запугивают россиян новым «налогом»
Еще одна актуальная на сегодня схема — мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге. Об этом предупредили в МВД.
Согласно материалам, злоумышленники от имени банка рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков. Мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма «налога» начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
"Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", — говорится в материалах.
Кроме того, в преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления и квитанции, а также подбрасывают в почтовые ящики бумажные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Там напомнили, что официальные уведомления и квитанции направляются «Почтой России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на сайте ФНС России.
«Многоходовочка»: сначала психологическое давление, потом — нулевой баланс
Помимо этого мошенники начали использовать еще один способ хищения денег у россиян — они убеждают граждан подтвердить номер паспорта голосом. Сначала злоумышленники представляются сотрудниками различных государственных структур и просят произнести паспортные данные, чтобы якобы провести идентификацию. И потом уже на следующий день идет новый звонок с предупреждением о якобы взломе аккаунтов.
По информации МВД, недавно такой атаке подвергся пенсионер из Москвы. Ему позвонили якобы из Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и попросили озвучить паспортные данные для голосовой верификации. На следующий день последовал новый звонок — уже от имени «Госуслуг». Собеседник сообщил о якобы взломе учетной записи и компрометации документов с помощью голосовой идентификации. После этого в мессенджерах пенсионеру написали от имени «военной прокуратуры» и сообщили о несанкционированном переводе крупной суммы. Под предлогом «спасения» средств злоумышленники убедили мужчину выполнить их инструкции.
В МВД России подчеркивают, что никакой официальной процедуры «голосовой верификации» для подтверждения паспортных данных не существует. Ведомство рекомендует россиянам проявлять бдительность, не передавать личные сведения по телефону и при малейших сомнениях обращаться в правоохранительные органы.
Против жертвы используются любые инструменты: от фото, до голоса и биометрии
В ВТБ также рассказали, что мошенники также активно занимаются созданием «дипфейков» — синтезируют голос и видео с жертвой, чтобы от его лица обманывать других, например, родственников.
Аферисты собирают фото и аудиозаписи россиян для изготовления поддельных изображений и голосов. ВТБ рекомендует клиентам использовать подтверждение по аудио или видео только в официальных приложениях банков или на портале «Госуслуги», а также не переходить по подозрительным ссылкам и не предоставлять доступ к камере и микрофону непроверенным сервисам.
В пресс-службе банка уточнили, что даже самые качественные дипфейки не позволяют преступникам обойти защиту современных банковских приложений. Тем не менее они могут быть использованы для социальной инженерии — обмана родственников, друзей или коллег.
В банке также подчеркнули: для защиты своих биометрических данных следует строго соблюдать цифровую гигиену. Не стоит использовать непроверенные приложения или онлайн-сервисы для передачи личных данных, а любые запросы на доступ к микрофону и камере должны вызывать настороженность. Сотрудники ВТБ напомнили, что все официальные процедуры идентификации с использованием биометрии проходят только в мобильных приложениях банков и на государственных цифровых платформах.
Осенний призыв играет на руку мошенникам
С начала осеннего призыва в октябре в Москве зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и звонят гражданам с просьбой подтвердить получение электронной повестки. Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа. Аналогичные случаи фиксируются и в других регионах страны.
Опасность этой схемы в том, что злоумышленники могут не только проникнуть в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, но и установить вредоносное программное обеспечение на мобильный телефон. Это открывает доступ к банковским приложениям, учетным записям и даже позволяет использовать устройство для дальнейших кибератак.
В правоохранительных органах напомнили, что сотрудники военкоматов не подтверждают получение электронных повесток по телефону и не запрашивают коды из СМС. Специалисты советуют не передавать персональные данные и коды посторонним лицам, а при подозрительных звонках обращаться в полицию.
