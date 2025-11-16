«О чем мы общались — это гостайна»: Shaman рассказал о встрече с Ким Чен Ыном
Певец Шаман поделился подробностями личной встречи с лидером КНДР после концерта, назвав содержание их беседы «государственной тайной»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Певец Shaman рассказал о личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном после одного из концертов. Исполнитель поделился подробностями в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
«Сильная личность. Заднюю не даст никогда. После концерта встал, зашел на сцену пожать мне руку. Мы пообщались. О чем пообщались, говорить не буду — это государственная тайна», — заявил Shaman, анонс программы опубликован в telegram-канале артиста.
В беседе с Корчевниковым артист обсудит свои поездки в КНДР, размышления о прошлом и будущем, вопросы предназначения и творчества. Отдельное внимание певец уделил предстоящим юбилейным концертам «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском Дворце.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) известен своими патриотическими песнями и активной концертной деятельностью. Недавно он выступил на гала-концерте ко Дню народного единства в Национальном центре «Россия», а ранее посетил КНДР, где исполнил песни, посвященные лидеру страны и северокорейскому народу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Армавирец.16 ноября 2025 13:11Шаман лобызал песнями во славу Ына? Фу какая мерзость.
- Военпенс16 ноября 2025 13:07Почему он в армии не служил? Говорит, что весь больной, поэтому его и не взяли.. Очень сомнительно, надо проверить врача, который дал ему такую справку.. Коррупция в стране страшнейшая, журналистику свободную угробили, отсюда и все проблемы..