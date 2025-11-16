Ушаков: встреча Путина и Трампа отложена, но контакты идут
16 ноября 2025 в 13:38
Фото: © URA.RU
Проведение встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом временно отложено, в настоящее время ведутся соответствующие консультации. Об этом сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Павла Зарубина.
