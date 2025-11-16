Логотип РИА URA.RU
Москвич потерял почти 2 миллиона рублей в сделке с авто через Telegram

Мошенники в Telegram обманули москвича на 1,8 млн рублей при покупке Skoda
16 ноября 2025 в 13:41
Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Москвы лишился почти 2 миллионов рублей при попытке купить автомобиль через telegram-канал. Мужчина перевел деньги мошенникам, предложившим выгодную сделку по покупке Skoda Octavia из Европы.

«Пострадавший рассказал, что перечислил фирме сначала 658 540 рублей и затем еще 1 141 460 рублей „, — передает telegram-канал Baza. Покупатель нашел предложение в канале „Автопригон из Евросоюза“ и перечислил 1,8 млн рублей на счет ООО „Дженезис Карс“. После получения денег мошенники сообщили о проблемах с таможенным оформлением, а затем прекратили общение.

Случаи мошенничества при покупке автомобилей за границей становятся все более распространенными. Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял более трех миллионов рублей, пытаясь приобрести машину в Германии: после перевода денег «продавец» сообщал о проблемах с таможенным оформлением, а затем прекратил общение.

