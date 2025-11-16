Для некоторых россиян предложили давать дополнительный отпуск

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести дополнительный отпуск для работников предпенсионного возраста Фото: Роман Наумов © URA.RU

ЛДПР предложила ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, сообщается в социальных сетях партии.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщается в официальном telegram-канале партии. По словам Слуцкого, действующее трудовое законодательство не учитывает возрастные особенности старших работников, что приводит к перегрузкам и выгоранию. Дополнительный отпуск поможет сохранить здоровье и продолжить трудовую деятельность.

Законопроект был направлен на заключение в правительство 16 ноября 2025 года. Инициатива призвана стать профилактикой профессионального выгорания среди работников старшего возраста.

