Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Для некоторых россиян предложили давать дополнительный отпуск

Леонид Слуцкий: ЛДПР предлагает добавить отпуск пенсионерам и предпенсионерам
16 ноября 2025 в 13:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести дополнительный отпуск для работников предпенсионного возраста

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести дополнительный отпуск для работников предпенсионного возраста

Фото: Роман Наумов © URA.RU

ЛДПР предложила ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, сообщается в социальных сетях партии.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщается в официальном telegram-канале партии. По словам Слуцкого, действующее трудовое законодательство не учитывает возрастные особенности старших работников, что приводит к перегрузкам и выгоранию. Дополнительный отпуск поможет сохранить здоровье и продолжить трудовую деятельность.

Законопроект был направлен на заключение в правительство 16 ноября 2025 года. Инициатива призвана стать профилактикой профессионального выгорания среди работников старшего возраста.

Продолжение после рекламы

Инициатива ЛДПР о предоставлении дополнительного отпуска работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополняет ряд предложений по улучшению условий жизни пожилых людей. Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» анонсировала законопроект о прогрессивной шкале доплат к пенсиям для граждан старше 70 лет, который направлен на повышение социальной защиты наиболее пожилых россиян.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал