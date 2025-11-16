Какие праздники отмечают 17 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 17 ноября 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Понедельник, 17 ноября, связан со студентами, недоношенными детьми, чаем и обмыванием новых вещей. В России отмечают день участкового. Православные верующие чтят память священномучеников Никандра и Ермея, в народе — Ерема — сиди дома. В эту дату родились Михаил Бахтин, Лев Выготский, Котэ Махарадзе, Мартин Скорсезе, Дэнни Де Вито и Софи Марсо. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 17 ноября 2025 года

Международный день студентов

Международный день студентов ежегодно отмечается 17 ноября. Дата связана с трагическими событиями 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии. Тогда пражские студенты вышли на мирную демонстрацию в честь годовщины образования Чехословакии. Разгон акции привел к смертельному ранению студента Яна Оплетала. Его похороны 15 ноября стали новым массовым протестом.

Рано утром 17 ноября немецкие войска окружили общежития и вузы. Около 1200 студентов арестовали и отправили в концлагерь Заксенхаузен, девятерых активистов казнили без суда. Все университеты страны были закрыты до конца войны. Эти события стали символом студенческого сопротивления и борьбы за свободу.

День объединяет студентов разных стран и напоминает о ценности свободы, ради которой молодые люди когда-то заплатили слишком высокую цену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 1941 году в Лондоне прошла международная встреча студентов-эмигрантов, где предложили ежегодно отмечать 17 ноября как день памяти и солидарности. В 1946 году Всемирный конгресс студентов утвердил эту дату официально.

Сегодня Международный день студентов — это напоминание о хрупкости прав человека и важности поддержки учащихся по всему миру. В разных странах проходят лекции, памятные акции, встречи иностранных студентов. Хотя в России 17 ноября не является официальным праздником, многие вузы все равно проводят тематические мероприятия.

Международный день недоношенных детей

Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября и посвящен поддержке семей, столкнувшихся с преждевременными родами. Такие малыши часто нуждаются в особом медицинском уходе: они имеют низкий вес, незрелые органы и слабый иммунитет, поэтому первые недели жизни становятся для них особенно важными.

Инициатором даты стал Европейский фонд по уходу за новорожденными. Первые мероприятия прошли в 2009 году, а в 2011-м день получил международный статус. Его символами стали белый и фиолетовый цвета. В разных странах в этот день проходят акции поддержки, лекции, благотворительные встречи и подсветка зданий в символичные оттенки.

Каждый десятый ребенок в мире появляется на свет раньше 37-й недели беременности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сегодня медицина способна выхаживать детей весом от 500 граммов, а современные инкубаторы создают оптимальные условия для их развития. Многие недоношенные малыши к году догоняют сверстников. Среди людей, родившихся раньше срока, — Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Марк Твен.

День знакомства с новым чаем

Каждый год 17 ноября любители ароматных напитков отмечают необычный и теплый праздник — День знакомства с новым чаем. Чай — один из самых популярных напитков на планете. Его пьют практически в каждой стране, а культура чаепития настолько разнообразна, что изучать ее можно годами.

Сам напиток родом из Азии, однако в России он тоже занял важное место: традиционные семейные чаепития упоминаются у Пушкина, Гоголя, Чехова и Толстого. Художники Перов, Кустодиев и Петров-Водкин нередко изображали уютные чайные сцены в своих работах.

Это хороший повод устроить домашнюю дегустацию и пригласить близких Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сегодня существует около полутора тысяч видов чая — черный, зеленый, белый, улун, пуэр. Их отличия основаны не на сортах растения (все они происходят от Camellia Sinensis), а на методах обработки и ферментации. На вкус напитка влияет все: климат, почва, высота плантаций. Поэтому чайное производство считают искусством, а профессия тестера — одной из самых уважаемых в этой сфере.

День знакомства с новым чаем напоминает о богатстве чайного мира и вдохновляет пробовать новое. В этот день принято открывать для себя свежие вкусы — от классических индийских и китайских сортов до необычных смесей с рисом, цветами или дикорастущими травами. Иногда один глоток оказывается решающим: именно он помогает найти «тот самый» чай, который станет любимым на долгие годы.

День обмывщиков

Забавный праздник «День обмывщиков» отмечается 17 ноября и посвящен привычке «обмывать» покупку или важное событие. Изначально «обмывание» имело религиозный смысл: крупные покупки окропляли святой водой, приглашая священника. Для крестьян это было важным событием, ведь на нужные вещи копили годами. В советское время священников приглашали тайно, во время застолий, а позже обряд упростился — осталась лишь совместная трапеза и поздравления.

Сегодня «обмывают» все: квартиру, технику, повышение, покупку автомобиля, получение прав. Считается, что совместное застолье помогает разделить радость и делает гостей «своими». Хозяева создают теплую атмосферу, а гости желают удачи и долгой службы новой вещи.

Традиция давно укоренилась на постсоветском пространстве и стала частью бытовой культуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Особо почитается «обмывание» автомобиля. Автолюбители уверены, что без этого покупка принесет неприятности. Существуют и негласные правила: количество алкоголя должно совпадать с последней цифрой номера, тосты произносят за каждое колесо, ключи опускают в стакан со спиртным, а праздновать начинают только после оформления документов.

Распространена и традиция «обмывания погонов»: в стакан кладут звезды, виновник торжества выпивает залпом и целует их — так завершается официальная часть праздника.

Российские праздники 17 ноября 2025 года

День участкового уполномоченного полиции

День участкового уполномоченного полиции отмечается 17 ноября. Дата выбрана не случайно: в 1923 году утверждена «Инструкция участковому надзирателю», с чего началось формирование службы. С тех пор название должности менялось, а после реформы МВД 2011 года закрепилось современное название.

Участковый — ключевое звено между полицией и населением. Профессия требует высшего юридического образования, физической и психологической подготовки, смелости и человечности. День участкового отмечается поздравлениями, награждениями и конкурсами, включая Всероссийский конкурс «Народный участковый».

Православный праздник 17 ноября 2025 года

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера

Им молятся о терпении в бедах, защите от врагов, помощи неверующим и укреплении веры Фото: Азбука веры / https://azbyka.ru/

Святые Никандр, епископ Мирский, и Ермей, пресвитер, были учениками апостола Тита, ближайшего сподвижника апостола Павла. От него они приняли священный сан и посвятили жизнь проповеди Христа. Благодаря их усилиям многие язычники обратились в христианскую веру.

За свою деятельность святых арестовали и привели к градоначальнику Ливанию. Ни уговоры, ни угрозы не заставили их отказаться от веры. Тогда мучители подвергли Никандра и Ермея жестоким пыткам: их волокли, били железными крючьями, бросали в печь, но они оставались непоколебимы благодаря силе веры. В конце концов мучители пронзили их головы и сердца и сбросили тела в яму, засыпав землей.

Святые почитаются как пример стойкости и верности Христу. Их память отмечается как день духовного подвига, вдохновляющего на стойкость и преданность своему призванию.

Народный праздник 17 ноября 2025 года

Ерема — сиди дома

Название праздника «Ерема — сиди дома» связано с поверьем, что в этот день нечистая сила ходит по земле и пытается проникнуть в дома, чтобы навредить людям. Предки старались не выходить за порог без крайней необходимости, не давали огня и угля соседям, чтобы не отдать счастье и не привлечь беду.

Домашние занимались хозяйством: женщины готовили пищу, убирались, пряли и ткали, мужчины проверяли инвентарь и ухаживали за двором. На окна, двери и ставни наносили обереги — кресты, серпы и другие символы защиты, чтобы отразить злые силы.

Сидение дома не означало бездействие: день посвящался домашнему труду, обучению детей ремеслу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Народные приметы 17 ноября

Народные приметы 17 ноября помогали предсказывать погоду и будущую зиму:

Появление тумана может служить признаком предстоящей оттепели, в то время как иней на деревьях свидетельствует о приближении похолодания.

может служить признаком предстоящей оттепели, в то время как иней на деревьях свидетельствует о приближении похолодания. Наличие волнистых облаков на небе обычно сигнализирует о предстоящих осадках и понижении температуры.

обычно сигнализирует о предстоящих осадках и понижении температуры. Обильный снегопад часто является индикатором хорошего урожая озимых культур.

часто является индикатором хорошего урожая озимых культур. Белые круги вокруг солнца могут предупреждать о приближении снежной бури.

могут предупреждать о приближении снежной бури. Если мыши и кроты начинают делать большие запасы, это может означать, что зима будет тяжелой.

Отсутствие миграции уток на юг может указывать на то, что предстоящая зима будет не слишком суровой.

на юг может указывать на то, что предстоящая зима будет не слишком суровой. Когда куры занимаются чисткой перьев или свободно гуляют по двору, это может предвещать скорый снегопад.

Вечерняя заря зеленая — к ясной погоде Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Считалось, что родившиеся 17 ноября обладают сильным характером и целеустремленностью. Их талисманами считались агат и гиацинт, способные защищать и продлевать жизненные силы.

Чего нельзя делать 17 ноября

Не рекомендуется в этот день одалживать деньги , а также раздавать спички и зажигалки.

, а также и зажигалки. Следует воздержаться от новых дел, подписания договоров и проведения свадебных церемоний.

Нежелательно приглашать гостей и заводить новые знакомства.

и заводить новые знакомства. Считается, что мужчинам, употребляющим алкогольные напитки, не стоит покидать жилище.

Выходить из дома без нужды в этот день нельзя, даже за ограду дома Фото: Илья Московец © URA.RU

