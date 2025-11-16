Какие праздники отмечают 17 ноября 2025: что можно и нельзя делать
Что можно отметить 17 ноября 2025 года
Понедельник, 17 ноября, связан со студентами, недоношенными детьми, чаем и обмыванием новых вещей. В России отмечают день участкового. Православные верующие чтят память священномучеников Никандра и Ермея, в народе — Ерема — сиди дома. В эту дату родились Михаил Бахтин, Лев Выготский, Котэ Махарадзе, Мартин Скорсезе, Дэнни Де Вито и Софи Марсо. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 17 ноября 2025 года
Международный день студентов
Международный день студентов ежегодно отмечается 17 ноября. Дата связана с трагическими событиями 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии. Тогда пражские студенты вышли на мирную демонстрацию в честь годовщины образования Чехословакии. Разгон акции привел к смертельному ранению студента Яна Оплетала. Его похороны 15 ноября стали новым массовым протестом.
Рано утром 17 ноября немецкие войска окружили общежития и вузы. Около 1200 студентов арестовали и отправили в концлагерь Заксенхаузен, девятерых активистов казнили без суда. Все университеты страны были закрыты до конца войны. Эти события стали символом студенческого сопротивления и борьбы за свободу.
День объединяет студентов разных стран и напоминает о ценности свободы, ради которой молодые люди когда-то заплатили слишком высокую цену
В 1941 году в Лондоне прошла международная встреча студентов-эмигрантов, где предложили ежегодно отмечать 17 ноября как день памяти и солидарности. В 1946 году Всемирный конгресс студентов утвердил эту дату официально.
Сегодня Международный день студентов — это напоминание о хрупкости прав человека и важности поддержки учащихся по всему миру. В разных странах проходят лекции, памятные акции, встречи иностранных студентов. Хотя в России 17 ноября не является официальным праздником, многие вузы все равно проводят тематические мероприятия.
Международный день недоношенных детей
Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября и посвящен поддержке семей, столкнувшихся с преждевременными родами. Такие малыши часто нуждаются в особом медицинском уходе: они имеют низкий вес, незрелые органы и слабый иммунитет, поэтому первые недели жизни становятся для них особенно важными.
Инициатором даты стал Европейский фонд по уходу за новорожденными. Первые мероприятия прошли в 2009 году, а в 2011-м день получил международный статус. Его символами стали белый и фиолетовый цвета. В разных странах в этот день проходят акции поддержки, лекции, благотворительные встречи и подсветка зданий в символичные оттенки.
Каждый десятый ребенок в мире появляется на свет раньше 37-й недели беременности
Сегодня медицина способна выхаживать детей весом от 500 граммов, а современные инкубаторы создают оптимальные условия для их развития. Многие недоношенные малыши к году догоняют сверстников. Среди людей, родившихся раньше срока, — Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Марк Твен.
День знакомства с новым чаем
Каждый год 17 ноября любители ароматных напитков отмечают необычный и теплый праздник — День знакомства с новым чаем. Чай — один из самых популярных напитков на планете. Его пьют практически в каждой стране, а культура чаепития настолько разнообразна, что изучать ее можно годами.
Сам напиток родом из Азии, однако в России он тоже занял важное место: традиционные семейные чаепития упоминаются у Пушкина, Гоголя, Чехова и Толстого. Художники Перов, Кустодиев и Петров-Водкин нередко изображали уютные чайные сцены в своих работах.
Это хороший повод устроить домашнюю дегустацию и пригласить близких
Сегодня существует около полутора тысяч видов чая — черный, зеленый, белый, улун, пуэр. Их отличия основаны не на сортах растения (все они происходят от Camellia Sinensis), а на методах обработки и ферментации. На вкус напитка влияет все: климат, почва, высота плантаций. Поэтому чайное производство считают искусством, а профессия тестера — одной из самых уважаемых в этой сфере.
День знакомства с новым чаем напоминает о богатстве чайного мира и вдохновляет пробовать новое. В этот день принято открывать для себя свежие вкусы — от классических индийских и китайских сортов до необычных смесей с рисом, цветами или дикорастущими травами. Иногда один глоток оказывается решающим: именно он помогает найти «тот самый» чай, который станет любимым на долгие годы.
День обмывщиков
Забавный праздник «День обмывщиков» отмечается 17 ноября и посвящен привычке «обмывать» покупку или важное событие. Изначально «обмывание» имело религиозный смысл: крупные покупки окропляли святой водой, приглашая священника. Для крестьян это было важным событием, ведь на нужные вещи копили годами. В советское время священников приглашали тайно, во время застолий, а позже обряд упростился — осталась лишь совместная трапеза и поздравления.
Сегодня «обмывают» все: квартиру, технику, повышение, покупку автомобиля, получение прав. Считается, что совместное застолье помогает разделить радость и делает гостей «своими». Хозяева создают теплую атмосферу, а гости желают удачи и долгой службы новой вещи.
Традиция давно укоренилась на постсоветском пространстве и стала частью бытовой культуры
Особо почитается «обмывание» автомобиля. Автолюбители уверены, что без этого покупка принесет неприятности. Существуют и негласные правила: количество алкоголя должно совпадать с последней цифрой номера, тосты произносят за каждое колесо, ключи опускают в стакан со спиртным, а праздновать начинают только после оформления документов.
Распространена и традиция «обмывания погонов»: в стакан кладут звезды, виновник торжества выпивает залпом и целует их — так завершается официальная часть праздника.
Российские праздники 17 ноября 2025 года
День участкового уполномоченного полиции
День участкового уполномоченного полиции отмечается 17 ноября. Дата выбрана не случайно: в 1923 году утверждена «Инструкция участковому надзирателю», с чего началось формирование службы. С тех пор название должности менялось, а после реформы МВД 2011 года закрепилось современное название.
Участковый — ключевое звено между полицией и населением. Профессия требует высшего юридического образования, физической и психологической подготовки, смелости и человечности. День участкового отмечается поздравлениями, награждениями и конкурсами, включая Всероссийский конкурс «Народный участковый».
Православный праздник 17 ноября 2025 года
День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера
Им молятся о терпении в бедах, защите от врагов, помощи неверующим и укреплении веры
Святые Никандр, епископ Мирский, и Ермей, пресвитер, были учениками апостола Тита, ближайшего сподвижника апостола Павла. От него они приняли священный сан и посвятили жизнь проповеди Христа. Благодаря их усилиям многие язычники обратились в христианскую веру.
За свою деятельность святых арестовали и привели к градоначальнику Ливанию. Ни уговоры, ни угрозы не заставили их отказаться от веры. Тогда мучители подвергли Никандра и Ермея жестоким пыткам: их волокли, били железными крючьями, бросали в печь, но они оставались непоколебимы благодаря силе веры. В конце концов мучители пронзили их головы и сердца и сбросили тела в яму, засыпав землей.
Святые почитаются как пример стойкости и верности Христу. Их память отмечается как день духовного подвига, вдохновляющего на стойкость и преданность своему призванию.
Народный праздник 17 ноября 2025 года
Ерема — сиди дома
Название праздника «Ерема — сиди дома» связано с поверьем, что в этот день нечистая сила ходит по земле и пытается проникнуть в дома, чтобы навредить людям. Предки старались не выходить за порог без крайней необходимости, не давали огня и угля соседям, чтобы не отдать счастье и не привлечь беду.
Домашние занимались хозяйством: женщины готовили пищу, убирались, пряли и ткали, мужчины проверяли инвентарь и ухаживали за двором. На окна, двери и ставни наносили обереги — кресты, серпы и другие символы защиты, чтобы отразить злые силы.
Сидение дома не означало бездействие: день посвящался домашнему труду, обучению детей ремеслу
Народные приметы 17 ноября
Народные приметы 17 ноября помогали предсказывать погоду и будущую зиму:
- Появление тумана может служить признаком предстоящей оттепели, в то время как иней на деревьях свидетельствует о приближении похолодания.
- Наличие волнистых облаков на небе обычно сигнализирует о предстоящих осадках и понижении температуры.
- Обильный снегопад часто является индикатором хорошего урожая озимых культур.
- Белые круги вокруг солнца могут предупреждать о приближении снежной бури.
- Если мыши и кроты начинают делать большие запасы, это может означать, что зима будет тяжелой.
- Отсутствие миграции уток на юг может указывать на то, что предстоящая зима будет не слишком суровой.
- Когда куры занимаются чисткой перьев или свободно гуляют по двору, это может предвещать скорый снегопад.
Вечерняя заря зеленая — к ясной погоде
Считалось, что родившиеся 17 ноября обладают сильным характером и целеустремленностью. Их талисманами считались агат и гиацинт, способные защищать и продлевать жизненные силы.
Чего нельзя делать 17 ноября
- Не рекомендуется в этот день одалживать деньги, а также раздавать спички и зажигалки.
- Следует воздержаться от новых дел, подписания договоров и проведения свадебных церемоний.
- Нежелательно приглашать гостей и заводить новые знакомства.
- Считается, что мужчинам, употребляющим алкогольные напитки, не стоит покидать жилище.
Выходить из дома без нужды в этот день нельзя, даже за ограду дома
Знаменитости, родившиеся 17 ноября
- Павел Кузнецов (1878–1968) — русский советский живописец-символист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1928).
- Михаил Бахтин (1895–1975) — русский советский философ, культуролог, литературовед.
- Лев Выготский (1896–1934) — советский психолог.
- Котэ Махарадзе (1926–2002) — советский и грузинский спортивный комментатор, телеведущий, актёр.
- Мартин Скорсезе (род. 1942) — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми» и др. наград.
- Дэнни Де Вито (род. 1944) — американский актер, кинорежиссер, продюсер, лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми».
- Софи Марсо (род. 1966) — французская киноактриса, кинорежиссер, певица, лауреат премии «Сезар».
