День самбо 16 ноября: традиции праздника, рекорды и поздравление Путина

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с праздником

16 ноября в России отмечают День самбо. Этот вид спорта признали еще в 1938 году в СССР. С тех пор советские и российские самбисты регулярно показывают большие результаты, ставят рекорды. С 2022 года в России День самбо стал официальным праздником. Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с этим днем, назвав самбо национальным достоянием страны. О том, как появился этот вид спорта и как развивается в России, — в материале URA.RU.

Когда появился День самбо в России

День самбо отмечается ежегодно 16 ноября, так как в этот день, в 1938 году, самбо признали видом спорта в СССР. Официально праздник День самбо появился в России недавно. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении праздника в целях популяризации и развития этого вида спорта. С тех пор Всероссийский день самбо отмечают 16 ноября официально.

«Самбо — национальное достояние России»: Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин с детства занимается самбо

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем самбо, назвав этот праздник национальным достоянием страны.

"Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что этот вид спорта требует отличной физической подготовки и воспитывает волю, целеустремленность и самодисциплину. По его словам, эти качества помогают преодолевать любые трудности.

Президент заявил, что самбо активно развивается в России, единоборцы показывают высокие результаты на международных соревнованиях. По его словам, в российских городах регулярно проводятся молодежные состязания благодаря работе Всероссийской федерации самбо и масштабному проекту «Самбо — в школу».

Владимир Путин и самбо: спортивные достижения президента

Президент России Владимир Путин на протяжении всей жизни занимается самбо. Он пришел в этот вид спорта в 11 лет. В 1975 году Путин стал чемпионом Ленинграда и получил статус мастера спорта. В 2025 году президент рассказывал, что самбо и дзюдо были его главными увлечениями детства.

«Увлечения мои — борьба самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу дзюдо. Два самых серьезных увлечения и развлечения — спорт», — передает слова Путина РБК.

На посту главы государства Путин активно поддерживает развитие самбо в России. В Краснодаре построили крупный Дворец самбо, в Москве появился Международный центр самбо и бокса в «Лужниках». Президент также выступал за введение самбо в школьные программы и за признание этого вида единоборств олимпийским.

История появления самбо

В 1920–1930-х годах в Советском Союзе зародилась борьба самбо. Ее создание было инициировала группа энтузиастов, среди которых были Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Их целью являлась разработка универсальной системы самообороны.

В начале 1920-х годов в спортивном обществе «Динамо» (Москва), в рамках подготовки сотрудников специальных подразделений силовых структур, применялась прикладная дисциплина, известная как «самозащита». В это же время развивалась «борьба вольного стиля» (так первоначально называлось самбо). Постепенно система самозащиты Спиридонова и борьба вольного стиля Ощепкова слились, образовав современное самбо.

В 1938 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту выпустил документ, регламентирующий развитие борьбы вольного стиля, которая впоследствии стала известна как самбо. Первый чемпионат Советского Союза по самбо состоялся в 1939 году.

На втором Всесоюзном сборе в 1947 году было принято официальное решение о замене наименования «борьба вольного стиля» на «самбо». В 1966 году Международная федерация объединенных стилей борьбы (ФИЛА) на своем конгрессе признала самбо в качестве международного вида спортивной борьбы. 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) внес самбо в список олимпийских видов спорта.

Самые высокие достижения россиян в самбо

Мужчины

Артем Осипенко - десятикратный чемпион мира по самбо

Шейх-Мансур Хабибулаев — семикратный чемпион мира по боевому самбо. В ноябре 2025 года на чемпионате мира в Бишкеке (Кыргызстан) Хабибулаев установил исторический рекорд: он получил золотую медаль в весовой категории до 64 кг.

Артем Осипенко — десятикратный чемпион мира по самбо в весовой категории свыше 98 кг.

Саян Хертек — победитель мирового чемпионата по самбо в весовой категории до 58 кг. В финале ереванского турнира Хертек победил грузина Вахтанга Чидрашвили.

Женщины

Валерия Тепышева — абсолютная чемпионка мира по самбо на чемпионате мира в Бишкеке (Республика Кыргызстан) в весовой категории до 50 кг.

Вера Лоткова — первая в истории чемпионка мира в спортивном самбо в весовой категории до 54 кг. На чемпионате мира 2024 года в Астане она победила в финале Мадину Айдогдуеву.

Интересные факты о самбо