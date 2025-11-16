Заморозка на зиму: как запастись овощами, фруктами и ягодами — мнение диетолога
Малину можно замораживать в пакетах
Заморозка — один из самых простых и надежных способов заготовки продуктов. В морозилке можно до двух лет хранить различные овощи и фрукты, сохранив все витамины и полезные вещества. В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, как правильно использовать заморозку и что можно приготовить из таких продуктов.
Что такое заморозка
Заморозка овощей и фруктов — способ хранения их в натуральном виде. При этом плоды не теряют своих первоначальных свойств: вкуса, запаха и витаминов, сообщает диетолог Лариса Никитина.
«При заморозке сохраняется до 90% витаминов, потому что нет никакой другой обработки. Наибольшее количество витаминов можно сохранить при шоковой, быстрой заморозке», — рассказывает эксперт.
Хранить продукты в таком виде можно от года до двух лет. При заморозке не требуется использование, таких консервантов, как соль, сахар, уксус.
Как правильно замораживать овощи, фрукты и ягоды
Кабачки можно бланшировать перед заморозкой
По словам Ларисы Никитиной, для заморозки выбирают только целые плоды без повреждений и признаков гниения. Овощи нужно правильно обработать: перебрать, удалить мусор, вымыть и высушить на бумажном или хлопковом полотенце.
«Овощи желательно немного бланшировать – опускать на 1-3 минуты в кипяток, затем тут же в ледяную воду. Это сохраняет цвет и структуру. Так делают с кабачками, брокколи, стручковой фасолью», — рассказал специалист.
Фрукты и ягоды перед заморозкой нужно перебирать, удалить косточки или плодоножки, помыть и обсушить. Ягоды перед отправкой в морозилку эксперт рекомендует разложить на подносе, чтобы не слипались. После заморозки их нужно пересыпать в пакет или пластиковый контейнер. Так ягоды будут выглядеть цельными и красивыми.
«Пакеты с содержимым нужно маркировать. Также лучше удалить из них воздух перед заморозкой», — рассказала диетолог. В таком виде можно хранить около года брокколи, цветную капусту, морковь. Такие ягоды, как клубника, малина и смородина в заморозке могут находиться до 10 месяцев. Зелень можно замораживать на шесть месяцев, а фрукты — на восемь месяцев.
Какие есть способы заморозки
Эксперт рекомендует замораживать овощные и фруктовые смеси, смеси для борща, мексиканские смеси с кукурузой, горошком, перцем, фасолью. Это ускорит приготовление блюд. Широко используется суповая заготовка, состоящая из бланшированного картофеля, моркови, сельдерея и лука.
«Фруктово-ягодные смеси можно использовать для смузи, десертов. Ягодные миксы отлично подойдут для чая. В этом случае ягоды замораживают в емкостях для приготовления кубиков льда. Не используя воды, перемалывают облепиху, имбирь, ягоды, фрукты. Кубики можно класть в чайник, не размораживая», — рассказывает Лариса Никитина.
Таким же образом можно заморозить манго, ананас, киви, яблоки, груши. Тонкие дольки яблок и груш следует раскладывать на подносе.
Какие овощи и фрукты не замораживают
По словам эксперта, некоторые овощи и фрукты при заморозке становятся водянистыми и теряют структуру. К примеру, не отправляют в морозилку огурцы, салатные листья, редис, так как они становятся невкусными. Не замораживается сырой картофель, хотя есть заготовки для картофеля фри.
«Не замораживают ягоды с высоким содержанием воды, такие как арбуз и дыня. При заморозке они превращаются в кашу. Можно замораживать арбуз и дыню, если планируете использовать их для смузи. В других случаях это бессмысленно», — рассказывает эксперт.
Цитрусовые не отправляют в морозилку целиком, так как они горчат. Специалист советует замораживать отдельно сок фруктов или мелко натертую цедру.
Домашние рецепты
Заморозка овощей к борщу
С помощью готовой смеси борщ варится быстро
Ингредиенты:
- свекла — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- капуста — 200 г;
- сладкий перец — 1–2 шт.
Приготовление:
- Натереть свеклу и морковь на терке с крупными отверстиями.
- Нарезать лук кубиками.
- Разделить перец на полоски.
- Тонко нашинковать капусту.
- Смешать все подготовленные овощи и разложить их по пакетам.
Заморозка мексиканской смеси
С початка кукурузы нужно срезать зерна
Ингредиенты:
- кукуруза — 500 г;
- болгарский перец — 500 г;
- зеленый горошек — 500 г;
- морковь — 500 г;
- стручковая фасоль — 500 г.
Приготовление: тщательно промыть все овощи и дать им обсохнуть. С початка кукурузы острым ножом срезать зерна. У стручковой фасоли удалить кончики с двух сторон и разрезать каждый стручок на три части, делая срезы под углом. Очистить болгарский перец и нарезать его кубиками.
Для мексиканской смеси рекомендуется использовать яркий, предпочтительно красный перец. Почистить морковь и нарезать ее мелкими кубиками. Подготовленные ингредиенты поместить в глубокую миску и перемешать. Готовую смесь разложить по пакетам для замораживания и отправить в морозильную камеру.
Заморозка смородины
Смородину нужно перебрать и помыть перед заморозкой
Целиком
Ингредиенты: 500 г черной или красной смородины.
Приготовление:
- Перебрать ягоды, удалить веточки, промыть и тщательно обсушить.
- Выложить смородину в один слой на поднос и поместить в морозильную камеру.
- После того как ягоды замерзнут, переложить их в пакет или пластиковый контейнер.
С сахаром
Ингредиенты:
- красная или черная смородина — 500 г;
- сахар — 200 г.
Приготовление:
- Перебрать и промыть смородину, оборвать веточки.
- С помощью блендера или мясорубки измельчить ягоды в пюре.
- Добавить сахар по вкусу и тщательно перемешать до растворения.
- Разлить заготовку по формочкам и отправить в морозилку.
В виде пюре
Ингредиенты: 1 кг черной смородины.
Приготовление:
- Промыть смородину и отсортировать ягоды, избавившись от веточек и хвостиков.
- Измельчить смородину с помощью блендера или мясорубки, после чего пропустить массу через сито.
- Разлить полученное пюре по формочкам.
- Поместить в морозильную камеру.
Заморозка яблок
Яблоки перед заморозкой нужно порезать на кусочки
Ингредиенты:
- яблоки,
- очищенная вода,
- лимонная кислота — 5 гр.
Приготовление: разрезать яблоки на четвертинки, после чего удалить плодоножку и сердцевину. Далее следует очистить яблоки от шкурки и каждую четвертинку разделить на три ровные дольки.
В миске нужно приготовить раствор лимонной кислоты в очищенной воде. Полученные дольки яблок необходимо поместить в этот раствор примерно на 20 минут — это предотвратит их потемнение.
По истечении времени яблоки извлекают из раствора и раскладывают для просушки на хлопчатобумажном полотенце. Затем дольки выкладывают в один слой на противень, покрытый пленкой, и отправляют в морозильную камеру на три часа. Переложить дольки в специальные пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты, тщательно закрыть или завязать, чтобы не проникал воздух.
Заморозка персиков и абрикосов для смузи
Смесь из фруктов можно использовать для смузи
Приготовление: промыть фрукты под проточной водой и выложить их на полотенце для просушки. Затем в контейнер для заморозки на дно следует поместить фрукты — целые или без косточек, разрезанные на половинки. Емкость нужно заполнить фруктами примерно на треть.
После этого оставшиеся фрукты необходимо взбить погружным блендером, добавив небольшое количество сахара, до получения однородной массы. Полученной массой следует залить уложенные в контейнере фрукты. Далее контейнер необходимо плотно закрыть крышкой и поместить в морозильную камеру.
