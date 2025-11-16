Заморозка на зиму: как запастись овощами, фруктами и ягодами — мнение диетолога

Малину можно замораживать в пакетах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заморозка — один из самых простых и надежных способов заготовки продуктов. В морозилке можно до двух лет хранить различные овощи и фрукты, сохранив все витамины и полезные вещества. В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, как правильно использовать заморозку и что можно приготовить из таких продуктов.

Что такое заморозка

Заморозка овощей и фруктов — способ хранения их в натуральном виде. При этом плоды не теряют своих первоначальных свойств: вкуса, запаха и витаминов, сообщает диетолог Лариса Никитина.

«При заморозке сохраняется до 90% витаминов, потому что нет никакой другой обработки. Наибольшее количество витаминов можно сохранить при шоковой, быстрой заморозке», — рассказывает эксперт.

Хранить продукты в таком виде можно от года до двух лет. При заморозке не требуется использование, таких консервантов, как соль, сахар, уксус.

Как правильно замораживать овощи, фрукты и ягоды

Кабачки можно бланшировать перед заморозкой

По словам Ларисы Никитиной, для заморозки выбирают только целые плоды без повреждений и признаков гниения. Овощи нужно правильно обработать: перебрать, удалить мусор, вымыть и высушить на бумажном или хлопковом полотенце.

«Овощи желательно немного бланшировать – опускать на 1-3 минуты в кипяток, затем тут же в ледяную воду. Это сохраняет цвет и структуру. Так делают с кабачками, брокколи, стручковой фасолью», — рассказал специалист.

Фрукты и ягоды перед заморозкой нужно перебирать, удалить косточки или плодоножки, помыть и обсушить. Ягоды перед отправкой в морозилку эксперт рекомендует разложить на подносе, чтобы не слипались. После заморозки их нужно пересыпать в пакет или пластиковый контейнер. Так ягоды будут выглядеть цельными и красивыми.

«Пакеты с содержимым нужно маркировать. Также лучше удалить из них воздух перед заморозкой», — рассказала диетолог. В таком виде можно хранить около года брокколи, цветную капусту, морковь. Такие ягоды, как клубника, малина и смородина в заморозке могут находиться до 10 месяцев. Зелень можно замораживать на шесть месяцев, а фрукты — на восемь месяцев.

Какие есть способы заморозки

Эксперт рекомендует замораживать овощные и фруктовые смеси, смеси для борща, мексиканские смеси с кукурузой, горошком, перцем, фасолью. Это ускорит приготовление блюд. Широко используется суповая заготовка, состоящая из бланшированного картофеля, моркови, сельдерея и лука.

«Фруктово-ягодные смеси можно использовать для смузи, десертов. Ягодные миксы отлично подойдут для чая. В этом случае ягоды замораживают в емкостях для приготовления кубиков льда. Не используя воды, перемалывают облепиху, имбирь, ягоды, фрукты. Кубики можно класть в чайник, не размораживая», — рассказывает Лариса Никитина.

Таким же образом можно заморозить манго, ананас, киви, яблоки, груши. Тонкие дольки яблок и груш следует раскладывать на подносе.

Какие овощи и фрукты не замораживают

По словам эксперта, некоторые овощи и фрукты при заморозке становятся водянистыми и теряют структуру. К примеру, не отправляют в морозилку огурцы, салатные листья, редис, так как они становятся невкусными. Не замораживается сырой картофель, хотя есть заготовки для картофеля фри.

«Не замораживают ягоды с высоким содержанием воды, такие как арбуз и дыня. При заморозке они превращаются в кашу. Можно замораживать арбуз и дыню, если планируете использовать их для смузи. В других случаях это бессмысленно», — рассказывает эксперт.

Цитрусовые не отправляют в морозилку целиком, так как они горчат. Специалист советует замораживать отдельно сок фруктов или мелко натертую цедру.

Домашние рецепты

Заморозка овощей к борщу

С помощью готовой смеси борщ варится быстро

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

капуста — 200 г;

сладкий перец — 1–2 шт.

Приготовление:

Натереть свеклу и морковь на терке с крупными отверстиями. Нарезать лук кубиками. Разделить перец на полоски. Тонко нашинковать капусту. Смешать все подготовленные овощи и разложить их по пакетам.

Заморозка мексиканской смеси

С початка кукурузы нужно срезать зерна

Ингредиенты:

кукуруза — 500 г;

болгарский перец — 500 г;

зеленый горошек — 500 г;

морковь — 500 г;

стручковая фасоль — 500 г.

Приготовление: тщательно промыть все овощи и дать им обсохнуть. С початка кукурузы острым ножом срезать зерна. У стручковой фасоли удалить кончики с двух сторон и разрезать каждый стручок на три части, делая срезы под углом. Очистить болгарский перец и нарезать его кубиками.

Для мексиканской смеси рекомендуется использовать яркий, предпочтительно красный перец. Почистить морковь и нарезать ее мелкими кубиками. Подготовленные ингредиенты поместить в глубокую миску и перемешать. Готовую смесь разложить по пакетам для замораживания и отправить в морозильную камеру.

Заморозка смородины

Смородину нужно перебрать и помыть перед заморозкой

Целиком

Ингредиенты: 500 г черной или красной смородины.

Приготовление:

Перебрать ягоды, удалить веточки, промыть и тщательно обсушить. Выложить смородину в один слой на поднос и поместить в морозильную камеру. После того как ягоды замерзнут, переложить их в пакет или пластиковый контейнер.

С сахаром

Ингредиенты:

красная или черная смородина — 500 г;

сахар — 200 г.

Приготовление:

Перебрать и промыть смородину, оборвать веточки. С помощью блендера или мясорубки измельчить ягоды в пюре. Добавить сахар по вкусу и тщательно перемешать до растворения. Разлить заготовку по формочкам и отправить в морозилку.

В виде пюре

Ингредиенты: 1 кг черной смородины.

Приготовление:

Промыть смородину и отсортировать ягоды, избавившись от веточек и хвостиков.

Измельчить смородину с помощью блендера или мясорубки, после чего пропустить массу через сито.

Разлить полученное пюре по формочкам.

Поместить в морозильную камеру.

Заморозка яблок

Яблоки перед заморозкой нужно порезать на кусочки

Ингредиенты:

яблоки,

очищенная вода,

лимонная кислота — 5 гр.

Приготовление: разрезать яблоки на четвертинки, после чего удалить плодоножку и сердцевину. Далее следует очистить яблоки от шкурки и каждую четвертинку разделить на три ровные дольки.

В миске нужно приготовить раствор лимонной кислоты в очищенной воде. Полученные дольки яблок необходимо поместить в этот раствор примерно на 20 минут — это предотвратит их потемнение.

По истечении времени яблоки извлекают из раствора и раскладывают для просушки на хлопчатобумажном полотенце. Затем дольки выкладывают в один слой на противень, покрытый пленкой, и отправляют в морозильную камеру на три часа. Переложить дольки в специальные пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты, тщательно закрыть или завязать, чтобы не проникал воздух.

Заморозка персиков и абрикосов для смузи

Смесь из фруктов можно использовать для смузи

Приготовление: промыть фрукты под проточной водой и выложить их на полотенце для просушки. Затем в контейнер для заморозки на дно следует поместить фрукты — целые или без косточек, разрезанные на половинки. Емкость нужно заполнить фруктами примерно на треть.