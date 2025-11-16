Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

От шансона до поп-легенд: чьи ноябрьские концерты нельзя пропустить в ХМАО

Звезды шоу-бизнеса приедут с большими концертами в ХМАО до конца ноября
16 ноября 2025 в 15:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тур Валерии в ХМАО запланирован на конец ноября — начало декабря

Тур Валерии в ХМАО запланирован на конец ноября — начало декабря

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ноябрь в ХМАО насыщен гастролями артистов, а график выступлений остается плотным даже на конец месяца. Главные площадки округа готовятся встречать звезд шоубиза, которые едут с премьерами программ и юбилейными турами. Кого из селебрити ждут югорчане — в обзоре URA.RU.

Инна Вальтер (6+)

Звезда барнаульского шансона привезет в Сургут программу, с которой собирает залы по всей стране. Её стиль — смесь дворовой лирики, хрипотцы и простых сюжетов, за которые публика и любит певицу. Концерт пройдет 21 ноября в Сургутской филармонии. Билеты — от 2 000 до 4 500 рублей.

Сергей Пенкин (6+)

«Серебряный принц» российской эстрады готовит для Сургута обновленное шоу в честь 65-летия. На концерте 26 ноября зрителей ждут яркая сценография, видеоконтент с разными периодами творческого пути артиста и большой диапазон его фирменного репертуара. Билеты — от 3 000 до 7 500 рублей.

Продолжение после рекламы

Сергей Любавин (12+)

Один из самых узнаваемых исполнителей романтического шансона выступит 29 ноября в театре СурГУ. Программа объединяет главные хиты — от «Влади» до «Волчонка», а также новые песни, которые артист впервые представляет в рамках гастролей. Билеты — от 1 500 до 3 000 рублей.

Валерия (12+)

Народная артистка России откроет свой тур по ХМАО концертом в Ханты-Мансийске 30 ноября. На сцене «Югра-Классик» певица представит новое фееричное шоу, в котором объединила ключевые песни своей многолетней карьеры. После этого, в первых числах декабря, Валерия отправится в Сургут и Нижневартовск.

Материал из сюжета:

Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал