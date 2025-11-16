От шансона до поп-легенд: чьи ноябрьские концерты нельзя пропустить в ХМАО

Тур Валерии в ХМАО запланирован на конец ноября — начало декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ноябрь в ХМАО насыщен гастролями артистов, а график выступлений остается плотным даже на конец месяца. Главные площадки округа готовятся встречать звезд шоубиза, которые едут с премьерами программ и юбилейными турами. Кого из селебрити ждут югорчане — в обзоре URA.RU.

Инна Вальтер (6+)

Звезда барнаульского шансона привезет в Сургут программу, с которой собирает залы по всей стране. Её стиль — смесь дворовой лирики, хрипотцы и простых сюжетов, за которые публика и любит певицу. Концерт пройдет 21 ноября в Сургутской филармонии. Билеты — от 2 000 до 4 500 рублей.

Сергей Пенкин (6+)

«Серебряный принц» российской эстрады готовит для Сургута обновленное шоу в честь 65-летия. На концерте 26 ноября зрителей ждут яркая сценография, видеоконтент с разными периодами творческого пути артиста и большой диапазон его фирменного репертуара. Билеты — от 3 000 до 7 500 рублей.

Сергей Любавин (12+)

Один из самых узнаваемых исполнителей романтического шансона выступит 29 ноября в театре СурГУ. Программа объединяет главные хиты — от «Влади» до «Волчонка», а также новые песни, которые артист впервые представляет в рамках гастролей. Билеты — от 1 500 до 3 000 рублей.

Валерия (12+)