В Ханты-Мансийске приступили к монтажу стелы «Город трудовой области»
Стелу «Город трудовой доблести» возводят на месте ранее расселенного аварийного дома
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Ханты-Мансийске начался монтаж стелы «Город трудовой области». Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Стелу устанавливают на месте бывшего аварийного жилого дома в центральной части города.
«Недавно было минус двадцать пять, сегодня — плюс три. Это дает возможность нашим строителям в более комфортных погодных условиях завершить работы в этом году. Напомню, еще недавно в центральной части города на этом месте находился аварийный жилой дом, который был расселен. По предложению жителей Ханты-Мансийска именно здесь устанавливается стела „Город трудовой области“», — отметил Кухарук в своем telegram-канале.
Основные работы уже выполнены: подготовлена площадка и высажены зеленые насаждения. Губернатор пожелал всем хорошего воскресенья и настроения, несмотря на пасмурную погоду.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!