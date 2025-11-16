В Ханты-Мансийске приступили к монтажу стелы «Город трудовой области»

«Недавно было минус двадцать пять, сегодня — плюс три. Это дает возможность нашим строителям в более комфортных погодных условиях завершить работы в этом году. Напомню, еще недавно в центральной части города на этом месте находился аварийный жилой дом, который был расселен. По предложению жителей Ханты-Мансийска именно здесь устанавливается стела „Город трудовой области“», — отметил Кухарук в своем telegram-канале.