Где в Тюмени можно покататься на лыжах

В черте города есть несколько локация, где можно покататься на лыжах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пока Тюмень ждет полноценной зимы и достаточного снежного покрова для старта лыжного сезона, URA.RU уже позаботилось о любителях такого активного вида спорта. Мы заранее подготовили список городских локаций, где можно будет покататься на своих лыжах или взять снаряжение напрокат, как только позволят погодные условия.

Гилевская роща

Жители Тюмени могут насладиться катанием на беговых лыжах прямо в черте города — в Гилевской роще. Парк оборудован специальной лыжной трассой. Любители прогулок на лыжах могут бесплатно пользоваться трассами со своим снаряжением или воспользоваться пунктами проката. Кроме того, в Гилевской роще регулярно проходят бесплатные открытые уроки по лыжам для всех желающих. Стоимость аренды инвентаря — 200 рублей в час.

Экопарк Затюменский

В районе Дома Обороны обустроена лыжная трасса в Экопарке Затюменский протяженностью 3000 метров. Здесь можно бесплатно кататься со своими лыжами. Длина лыжни будет увеличиваться, поскольку работы по ее созданию продолжаются. На территории парка также действует пункт проката, где стоимость часа аренды составляет 150 рублей.

Лесопарк имени Гагарина

Парк на Судоремонтной в районе Мыса представляет собой уголок нетронутой природы в непосредственной близости от центра города. Здесь удобно расположена лыжная база, где можно взять беговые лыжи напрокат. Стоимость аренды составляет 150 рублей в час.

Тарманы

Лыжная база спортивной школы №2 города Тюмени, расположенная в микрорайоне Тарманы на улице Малышева предлагает лыжную трассу протяженностью пять километров. На базе также доступен прокат лыжного снаряжения, стоимость — 150 рублей в час.

Воронинские горки

Для любителей горных лыж и сноуборда в Тюмени действует специализированная база на улице Февральский проезд. Это одно из мест в городе, где можно полноценно покататься. Доступны два склона протяженностью до 300 метров и перепадом высот до 19 метров. Новички могут воспользоваться помощью сертифицированного инструктора (оплачивается отдельно). Стоимость проката: лыжи детские — 200 час, взрослые — 300 рублей час.

База отдыха «Верхний бор»