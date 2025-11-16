В Тюмени выйдет на продажу китайский премиальный автобренд

Первый автомобиль модели Nordcross 001 для тест‑драйва поступит к дилеру примерно через неделю Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени начнут продавать премиальный китайский автобренд Nordcross (известный в России под маркой Lynk&Co). Официальным дилером стала местная компания «Автоград», сообщает РБК Тюмень.

«В Тюмень зашел премиальный китайский бренд Nordcross, который известен в России под маркой Lynk&Co. Информация о тюменском дилере указана на официальном сайте бренда», — сообщается на сайте издания.

Через неделю в дилерский центр приедет первый автомобиль Nordcross 001 — его можно будет протестировать. Бренд Nordcross создан, чтобы продавать в других странах премиальные китайские машины, которые специально подготовили для экспорта.

Продолжение после рекламы