В Тюмени выйдет на продажу китайский премиальный автобренд
Первый автомобиль модели Nordcross 001 для тест‑драйва поступит к дилеру примерно через неделю
В Тюмени начнут продавать премиальный китайский автобренд Nordcross (известный в России под маркой Lynk&Co). Официальным дилером стала местная компания «Автоград», сообщает РБК Тюмень.
«В Тюмень зашел премиальный китайский бренд Nordcross, который известен в России под маркой Lynk&Co. Информация о тюменском дилере указана на официальном сайте бренда», — сообщается на сайте издания.
Через неделю в дилерский центр приедет первый автомобиль Nordcross 001 — его можно будет протестировать. Бренд Nordcross создан, чтобы продавать в других странах премиальные китайские машины, которые специально подготовили для экспорта.
Как поясняется на сайте компании, название расшифровывается как «Crossovers for the Northern Country» («Кроссоверы для Северной страны»). На данный момент модель Nordcross 001 предлагается в единственной комплектации по официальной цене около 6,3 млн рублей.
