В Тюмени сдвинулись сроки строительства завода по производству домокомплектов

16 ноября 2025 в 05:38
Завод планируется запустить уже в 2026 году

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени строительство домостроительного комбината будет завершено уже в 2026 году. Об этом сообщил технический директор компании «ТИС» Евгений Киверин.

«Готовность главного производственного корпуса — 10-15%, сейчас закупаем кровельные материалы и к концу зимы приступим к монтажу. Весной монтаж первого технического оборудования — это краны, мостовые краны. Планируем к концу 2026 года приступить к пусконаладке и выпуску первых пробных партий продукта», — поделился Каверин. Его слова опубликовало РБК Тюмень.

Каверин отметил, что в 2027 году предприятие планируется вывести на полную мощность. Сейчас сложились благоприятные условия для ускорения возведения объекта. Он пояснил, что комбинат будет выпускать элементы для крупнопанельного массового домостроения, но в первую очередь, для собственных потребностей.

Строительство завода началось летом текущего года. Изначально его запуск был запланирован лишь на 2028 год. Объект строится на территории индустриального кластера на Велижанском тракте.

