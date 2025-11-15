В Тюмени появится мобильное приложение для отслеживания транспорта

Приложение планируется запустить до конца 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени для жителей появится возможность строить маршруты, покупать билеты и следить за движением общественного транспорта с помощью мобильного приложения. О его запуске сообщил глава регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

«До конца года мы хотим внедрить мобильное приложение в сфере транспорта. В нем будет возможность построить маршрут, можно будет оплатить поездку, можно будет купить билет на межмуниципальную перевозку», — поделился Логинов на форуме «Цифровые решения», который проходил накануне в Москве. Его слова передает ТАСС.