В Тюмени появится мобильное приложение для отслеживания транспорта
Приложение планируется запустить до конца 2025 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени для жителей появится возможность строить маршруты, покупать билеты и следить за движением общественного транспорта с помощью мобильного приложения. О его запуске сообщил глава регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
«До конца года мы хотим внедрить мобильное приложение в сфере транспорта. В нем будет возможность построить маршрут, можно будет оплатить поездку, можно будет купить билет на межмуниципальную перевозку», — поделился Логинов на форуме «Цифровые решения», который проходил накануне в Москве. Его слова передает ТАСС.
Логинов отметил, что в приложении будет возможность отследить, где едет ребенок и ссылку с маршрутом движения транспорта отправить встречающему родственнику. Помимо этого, можно будет отслеживать, где находится транспорт и когда прибудет на нужную остановку.
