В Тюменскую область идет потепление до +8 градусов

16 ноября 2025 в 08:00
В течение дня возможны дожди

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На территории Тюменской области днем 16 ноября столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 16 ноября ожидается температура воздуха до +3, +8 градусов. В ночь на 17 ноября прогнозируется похолодание до -8 градусов», — сообщается на сайте управления.

В течение дня возможны небольшие осадки в виде дождя, а крайних и юго-восточных районах — без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, а в отдельных районах усилится до 16 м/с.

