В Тюменскую область идет потепление до +8 градусов

В течение дня возможны дожди Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На территории Тюменской области днем 16 ноября столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 16 ноября ожидается температура воздуха до +3, +8 градусов. В ночь на 17 ноября прогнозируется похолодание до -8 градусов», — сообщается на сайте управления.