На улице Дзержинского в Тюмени появился новый арт-объект
Отреставрированный наличник установили возле Дома Буркова
Фото: Илья Московец © URA.RU
В центре Тюмени, на пешеходной улице Дзержинского, появился новый арт-объект — отреставрированный наличник возле Дома Буркова. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«В рамках проекта „Улица-музей“, который активно поддерживает компания „РН-Уватнефтегаз“, появился еще один арт-объект — отреставрированный наличник возле знаменитого Дома Буркова», — рассказал мэр в своем telegram-канале. Деревянная архитектура Тюмени, в частности нарядные наличники на пешеходной улице Дзержинского, привлекают людей и становятся популярным фоном для фотографий
На улице Дзержинского уже есть несколько новых арт-объектов, рассказывающих об истории Сибири. Среди них — мозаика, которая демонстрирует традиционное тюменское ковроделие, а также фигура сибирского соболя — символа гостеприимства и щедрости тюменской земли.
