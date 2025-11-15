Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Туризм

В Тюменской области подскочил спрос на термальные источники

15 ноября 2025 в 23:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По итогам 2025 года планируется принять 1,5 миллиона туристов

По итогам 2025 года планируется принять 1,5 миллиона туристов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области за 9 месяцев текущего года отдых на термальных курортах региона выбрали 1,2 миллиона посетителей. Это число превышает прошлогодние показатели на 4%. Об этом заявила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер.

«По предварительным данным, за 9 месяцев 2025 года термальные комплексы Тюменской области приняли около 1,2 млн посетителей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — передают данные от эксперта власти региона в telegram-канале.

Линкер добавила, что чаще в регион для подобного отдыха приезжают семьи с детьми. Тюменская область по итогам 2025 года планирует принять на термальных источниках 1,5 миллиона туристов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал