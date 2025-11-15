В Тюменской области подскочил спрос на термальные источники
По итогам 2025 года планируется принять 1,5 миллиона туристов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюменской области за 9 месяцев текущего года отдых на термальных курортах региона выбрали 1,2 миллиона посетителей. Это число превышает прошлогодние показатели на 4%. Об этом заявила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер.
«По предварительным данным, за 9 месяцев 2025 года термальные комплексы Тюменской области приняли около 1,2 млн посетителей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — передают данные от эксперта власти региона в telegram-канале.
Линкер добавила, что чаще в регион для подобного отдыха приезжают семьи с детьми. Тюменская область по итогам 2025 года планирует принять на термальных источниках 1,5 миллиона туристов.
