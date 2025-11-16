Народные приметы на 17 ноября: как не навлечь беду на Ерему
Традиции и поверья 17 ноября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Ежегодно 17 ноября в народном календаре отмечают день Ерема — сиди дома. В церковной традиции дата совпадает с днем памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера, учеников апостола Павла. Они посвятили свою жизнь проповеди Христа и почитаются как пример стойкости и верности Богу. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.
Традиции 17 ноября
В народе этот день получил название Еремин день, или «Ерема — сиди дома», и сопровождался множеством поверий и обычаев, связанных с защитой жилища от злых духов и сохранением благополучия семьи. Считалось, что 17 ноября нечистая сила выходит на землю и пытается проникнуть в дома, чтобы утащить огонь или угли из печей.
Главная традиция праздника — оставаться дома и не выходить за порог без крайней необходимости. Крестьяне старались не покидать жилище даже во двор: считалось, что каждый лишний шаг повышает риск столкнуться с нечистой силой.
День посвящался домашним делам
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Женщины готовили еду на всю семью, топили печь, убирались и занимались рукоделием — пряли, ткали и шили. Мужчины проверяли охотничьи и рыболовные снасти, ухаживали за двором, обучали детей ремеслу. Такой труд считался не только полезным, но и защищающим: занятие хозяйством помогало оградить дом от злых духов.
Для оберега домов над окнами, на ставнях и дверях вырезали или чертили кресты и серпы, считавшиеся сильными защитными символами. На подоконники клали ветки рябины, а также использовали старые подковы и змеиные шкуры после линьки. Особое внимание уделялось охране очага: никому не давали огонь, уголь или дрова, чтобы не «отдать» счастье и благополучие.
Крестьяне старались не покидать жилище даже во двор
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Вечером семьи собирались вместе за чаепитием из трав с медом, обсуждали дела, обучали детей житейской мудрости и ремеслу. День заканчивался спокойными домашними посиделками, что символизировало защиту и укрепление семейных связей.
Народные приметы 17 ноября
Издревле наблюдение за природными явлениями в этот день служило для прогнозирования погодных условий и характеристик предстоящей зимы.
- По народным приметам, появление тумана может свидетельствовать о скором потеплении, а иней на растительности — о наступлении холодов.
- Если утки остаются на зиму, это может указывать на мягкий характер предстоящего холодного периода.
- Обильный снегопад предвещает хороший урожай озимых культур.
- Зеленый оттенок вечерней зари обычно связан с ясной погодой.
- Облака, форма которых напоминает морские волны, могут сигнализировать о приближении непогоды.
- Белые круги вокруг солнца часто рассматриваются как предвестники снежной бури.
- Большие запасы, которые делают мыши и кроты, могут указывать на суровую зиму.
- Если куры начинают перебирать или ощипывать свои перья, это может быть знаком предстоящего снегопада.
- Потемневший вдали лес часто служит признаком скорого наступления оттепели.
Туман предвещал потепление
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Люди, рожденные 17 ноября, считались сильными и выносливыми, с целеустремленным характером. Талисманами для них были агат и гиацинт, обладающие защитными и магическими свойствами, способные продлевать жизненные силы и укреплять здоровье.
Чего нельзя делать 17 ноября
Народные запреты отражают опасения встретиться с нечистой силой и привлечь несчастья:
- Не рекомендуется покидать жилище без веской причины, в частности, выходить за пределы ограды.
- Запрещено одалживать денежные средства, а также спички и зажигалки.
- Не следует приступать к реализации новых проектов, заключать сделки и играть в игры, исход которых может оказаться неблагоприятным.
- Не стоит приглашать гостей и заводить новые знакомства.
- Для мужчин, употребляющих спиртные напитки, выход из дома считался рискованным для здоровья и психического состояния.
Играть свадьбы в этот день нельзя — брак, заключенный в этот день, считался недолговечным
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Считалось, что нарушение этих правил может повлечь за собой беды, болезни и семейные ссоры.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.