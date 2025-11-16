Народные приметы на 17 ноября: как не навлечь беду на Ерему

Традиции и поверья 17 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ежегодно 17 ноября в народном календаре отмечают день Ерема — сиди дома. В церковной традиции дата совпадает с днем памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера, учеников апостола Павла. Они посвятили свою жизнь проповеди Христа и почитаются как пример стойкости и верности Богу. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

Традиции 17 ноября

В народе этот день получил название Еремин день, или «Ерема — сиди дома», и сопровождался множеством поверий и обычаев, связанных с защитой жилища от злых духов и сохранением благополучия семьи. Считалось, что 17 ноября нечистая сила выходит на землю и пытается проникнуть в дома, чтобы утащить огонь или угли из печей.

Главная традиция праздника — оставаться дома и не выходить за порог без крайней необходимости. Крестьяне старались не покидать жилище даже во двор: считалось, что каждый лишний шаг повышает риск столкнуться с нечистой силой.

День посвящался домашним делам

Женщины готовили еду на всю семью, топили печь, убирались и занимались рукоделием — пряли, ткали и шили. Мужчины проверяли охотничьи и рыболовные снасти, ухаживали за двором, обучали детей ремеслу. Такой труд считался не только полезным, но и защищающим: занятие хозяйством помогало оградить дом от злых духов.

Для оберега домов над окнами, на ставнях и дверях вырезали или чертили кресты и серпы, считавшиеся сильными защитными символами. На подоконники клали ветки рябины, а также использовали старые подковы и змеиные шкуры после линьки. Особое внимание уделялось охране очага: никому не давали огонь, уголь или дрова, чтобы не «отдать» счастье и благополучие.

Крестьяне старались не покидать жилище даже во двор

Вечером семьи собирались вместе за чаепитием из трав с медом, обсуждали дела, обучали детей житейской мудрости и ремеслу. День заканчивался спокойными домашними посиделками, что символизировало защиту и укрепление семейных связей.

Народные приметы 17 ноября

Издревле наблюдение за природными явлениями в этот день служило для прогнозирования погодных условий и характеристик предстоящей зимы.

По народным приметам, появление тумана может свидетельствовать о скором потеплении, а иней на растительности — о наступлении холодов.

может свидетельствовать о скором потеплении, а — о наступлении холодов. Если утки остаются на зиму , это может указывать на мягкий характер предстоящего холодного периода.

, это может указывать на мягкий характер предстоящего холодного периода. Обильный снегопад предвещает хороший урожай озимых культур.

предвещает хороший урожай озимых культур. Зеленый оттенок вечерней зари обычно связан с ясной погодой.

обычно связан с ясной погодой. Облака, форма которых напоминает морские волны , могут сигнализировать о приближении непогоды.

, могут сигнализировать о приближении непогоды. Белые круги вокруг солнца часто рассматриваются как предвестники снежной бури.

часто рассматриваются как предвестники снежной бури. Большие запасы, которые делают мыши и кроты , могут указывать на суровую зиму.

, могут указывать на суровую зиму. Если куры начинают перебирать или ощипывать свои перья , это может быть знаком предстоящего снегопада.

, это может быть знаком предстоящего снегопада. Потемневший вдали лес часто служит признаком скорого наступления оттепели.

Туман предвещал потепление

Люди, рожденные 17 ноября, считались сильными и выносливыми, с целеустремленным характером. Талисманами для них были агат и гиацинт, обладающие защитными и магическими свойствами, способные продлевать жизненные силы и укреплять здоровье.

Чего нельзя делать 17 ноября

Народные запреты отражают опасения встретиться с нечистой силой и привлечь несчастья:

Не рекомендуется покидать жилище без веской причины, в частности, выходить за пределы ограды.

без веской причины, в частности, выходить за пределы ограды. Запрещено одалживать денежные средства , а также спички и зажигалки.

, а также спички и зажигалки. Не следует приступать к реализации новых проектов, заключать сделки и играть в игры, исход которых может оказаться неблагоприятным.

и играть в игры, исход которых может оказаться неблагоприятным. Не стоит приглашать гостей и заводить новые знакомства.

и заводить новые знакомства. Для мужчин, употребляющих спиртные напитки, выход из дома считался рискованным для здоровья и психического состояния.

Играть свадьбы в этот день нельзя — брак, заключенный в этот день, считался недолговечным