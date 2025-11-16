Логотип РИА URA.RU
Общество

Тобольск впечатлил заслуженного артиста России уникальным блюдом

16 ноября 2025 в 15:44
Знаменитое блюдо «Уха с нефтью» пришлось по вкусу заслуженному артисту России Сергею Степанченко

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Заслуженному артисту России Сергею Степанченко понравилась «Уха с нефтью» от бренд-шефа Давида Хачатряна в Тобольске. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин.

«На этот раз знаменитая „Уха с нефтью“ от бренд-шефа Давида Хачатряна покорила заслуженного артиста России Сергея Степанченко», — сообщил Вагин в своем telegram-канале. Нефть подается в специальной капсуле отдельно от блюда. Затем гость самостоятельно должен ее добавить в уху.

Вагин отметил, что Тобольск — не просто историческая жемчужина Сибири. Город также заслуживает внимания благодаря своей самобытной местной кухне.

