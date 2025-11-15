Тюменские самбисты взяли шесть медалей на турнире в Верхней Пышме
Спортсмены взяли одно золото, одно серебро и четыре бронзовые награды
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Воспитанники тюменских спортивных школ завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет в Верхней Пышме. Спортсмены взяли одно золото, одно серебро и четыре бронзовые награды. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.
«Завершились Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет, посвященные 102-летию ЦСКА. Они прошли в Верхней Пышме и собрали сильнейших участников. Тюменские спортсмены успешно выступили, завоевав медали различного достоинства», — пишут в telegram-канале.
Золотую медаль в весовой категории до 46 килограмм завоевал Ильмир Хабекенов, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта. Серебро у Тимофея Загузина (до 42 килограмм), бронзовые награды — у Семена Загузина, Савелия Болдырева, Милены Хаустовой и Даниила Писарева.
