Тюменские самбисты взяли шесть медалей на турнире в Верхней Пышме

Воспитанники тюменских спортивных школ завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет в Верхней Пышме. Спортсмены взяли одно золото, одно серебро и четыре бронзовые награды. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.

«Завершились Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет, посвященные 102-летию ЦСКА. Они прошли в Верхней Пышме и собрали сильнейших участников. Тюменские спортсмены успешно выступили, завоевав медали различного достоинства», — пишут в telegram-канале.

Золотую медаль в весовой категории до 46 килограмм завоевал Ильмир Хабекенов, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта. Серебро у Тимофея Загузина (до 42 килограмм), бронзовые награды — у Семена Загузина, Савелия Болдырева, Милены Хаустовой и Даниила Писарева.

