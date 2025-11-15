В результате пожара также пострадал один человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Голышманово (Тюменская область) 16 ноября около 16:00 загорелся частный дом. Пожар унес жизнь одно человека. Об этом написали в telegram-канале МЧС Тюменской области.

«Сегодня в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Голышмановский муниципальный округ, поселок Голышманово, улица Энгельса, 14. В результате происшествия погиб один человек», — сообщают в посте.

Огонь охватил 106 квадратных метров жилой площади. На место вызова выехали девять спасателей и три единицы спецтехники.

В результате возгорания также один человек получил травмы. Причина пожара устанавливается.