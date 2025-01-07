Россиян предупредили об увеличении дипфейк-звонков от мошенников

В России растет количество дипфейк-звонков от якобы родственников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стало одним из самых опасных способов мошенничества
Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стало одним из самых опасных способов мошенничества Фото:

Звонки с использованием технологии дипфейк становятся все более распространенным методом мошенничества. По данным компании VisionLabs, в 2024 году число таких атак достигло десятков тысяч, и ожидается, что в текущем году их количество может увеличиться в десятки раз.

«Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени», — рассказала «Известиям» представитель VisionLabs Татьяна Дешкина. Она добавила, что велика вероятность увеличения количества таких атак в наступившем году в десятки раз.

Мошенники применяют различные способы обмана: они могут звонить от имени родственников или начальников, использовать видеозвонки с дипфейками или отправлять фальсифицированные сообщения в мессенджерах, например, видеосообщения или голосовые в Telegram. Это создает серьезные риски для безопасности пользователей в сети.

По данным компании VisionLabs, прогнозируемый общий убыток от кибермошенничества в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей. Точную долю ущерба, вызванного использованием дипфейков, выделить трудно, однако она значительна. Кроме того, согласно информации от Ideco, убытки от мошеннических действий, связанных с банковскими операциями, проводимыми без ведома клиентов, за последние девять месяцев 2024 года превысили 15 миллиардов рублей.

Ранее в МВД России рассказали, что телефонные мошенники начали запугивать жертв тем, что с их банковских счетов денежные средства уходят на финансирование ВСУ. После подобного сообщения преступники просят граждан обналичить деньги и передать их курьеру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звонки с использованием технологии дипфейк становятся все более распространенным методом мошенничества. По данным компании VisionLabs, в 2024 году число таких атак достигло десятков тысяч, и ожидается, что в текущем году их количество может увеличиться в десятки раз. «Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени», — рассказала «Известиям» представитель VisionLabs Татьяна Дешкина. Она добавила, что велика вероятность увеличения количества таких атак в наступившем году в десятки раз. Мошенники применяют различные способы обмана: они могут звонить от имени родственников или начальников, использовать видеозвонки с дипфейками или отправлять фальсифицированные сообщения в мессенджерах, например, видеосообщения или голосовые в Telegram. Это создает серьезные риски для безопасности пользователей в сети. По данным компании VisionLabs, прогнозируемый общий убыток от кибермошенничества в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей. Точную долю ущерба, вызванного использованием дипфейков, выделить трудно, однако она значительна. Кроме того, согласно информации от Ideco, убытки от мошеннических действий, связанных с банковскими операциями, проводимыми без ведома клиентов, за последние девять месяцев 2024 года превысили 15 миллиардов рублей. Ранее в МВД России рассказали, что телефонные мошенники начали запугивать жертв тем, что с их банковских счетов денежные средства уходят на финансирование ВСУ. После подобного сообщения преступники просят граждан обналичить деньги и передать их курьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...