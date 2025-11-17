В Курганской области вынесли приговор главному инженеру, по чьей вине погибли трое сотрудников
В Курганской области вынесли приговор главному инженеру агрофирмы, обвиняемому в гибели троих сотрудников предприятия. Решение опубликовано на сайте Кетовского районного суда.
«Подсудимый обвинялся в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек. Он не организовал обеспечение безопасной эксплуатации бункера приема сырья в цехе предприятия, не оборудовав его предохранительной решеткой, которая исключала бы беспрепятственный доступ работников цеха, а также не довел до сотрудников сведения о запрете спускаться в него. В результате чего 12 июня 2023 года три работника предприятия спустились в бункер приема сырья, где погибли от острого отравления аммиаком», — сообщается на сайте Кетовского районного суда.
Приговором Кетовского районного суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Летом стало известно, что за случившееся на предприятии будут судить главного инженера. До этого компания выплатила добровольно и в судебном порядке несколько миллионов рублей компенсации родным погибших.
