Общество

Курганцы поблагодарили врачей за спасенные жизни своих детей

17 ноября 2025 в 01:40
Курганские врачи выходили недоношенных детей и спасли им жизни

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы поблагодарили врачей перинатального центра за спасенные жизни своих детей, появившихся на свет значительно раньше срока с экстремально низкой массой тела. Об этом во Всемирный день недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, сообщила главврач медучреждения Татьяна Осина.

«Моя дочь родилась раньше срока с экстремально низкой массой тела. И благодаря профессионализму и слаженной работе докторов и медсестер, моя девочка выжила и сейчас радует всю нашу семью», — написала одна из курганских мам, чьи слова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Осина.

Мама девочки также отметила, что на протяжении трех месяцев, которые малышка провела в перинатальном центре, медики окружали ее заботой и вниманием. Кроме того, они поддерживали и саму маму, настраивая ее на благополучный исход. 

Еще одна мама поделилась историей о том, что ее дети появились на свет с массой всего 1340 и 1940 граммов. Они провели в перинатальном центре полтора месяца, где также были окружены заботой персонала.

«Для нас очень важно знать, что наши усилия и забота помогли малышам появиться на свет и окрепнуть. Тема преждевременных родов зачастую остается в тени, несмотря на значительные медицинские и социальные последствия. Недоношенные дети могут нуждаться в специализированной медицинской помощи, интенсивной терапии и длительном наблюдении для обеспечения их здоровья и развития», — отметила Татьяна Осина.

В Курганском областном перинатальном центре продолжается положительная динамика: ранее, в октябре 2025 года, был зафиксирован рекордный показатель по количеству родов — 313 случаев, на свет появилось 318 малышей. Успехи центра в выхаживании недоношенных детей, о которых рассказали мамы, вписываются в общий контекст улучшения демографической ситуации в регионе.

