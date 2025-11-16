Пожар локализовали в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупный пожар на улице Профсоюзной в Кургане удалось локализовать. Пострадавших нет. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В 16:37 огонь удалось локализовать на пожаре в доме на улице Профсоюзной. К тушению привлечены 21 человек личного состава и пять единиц техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.