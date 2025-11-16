Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Пожар в доме на улице Профсоюзной в Кургане локализовали. Видео

16 ноября 2025 в 16:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пожар локализовали в Кургане

Пожар локализовали в Кургане

Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупный пожар на улице Профсоюзной в Кургане удалось локализовать. Пострадавших нет. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В 16:37 огонь удалось локализовать на пожаре в доме на улице Профсоюзной. К тушению привлечены 21 человек личного состава и пять единиц техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее страшный пожар заметили очевидцы. Из огня спаслась собака, у которой обгорела мордочка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал