Экс-чиновник ушел в IT, авторитет погасил штраф, а начальник из полиции уехал: топ событий недели в Кургане

Бывший директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев устроился на работу в IT-компанию на руководящую должность. А замначальника полиции Константин Кремнев уехал на повышение в Волгоградскую область. В это же время Евгений Петров, осужденный по статье о занятии высшего криминального положения в уголовной иерархии, сумел заплатить крупный штраф и снять арест. Об этих и других резонансных событиях за неделю с 10 по 16 ноября — в материале URA.RU.

Кадровые перестановки в Кургане

На прошлой неделе произошли значительные кадровые перестановки в Курганской области. Экс-директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев, покинувший свой пост 31 октября по собственному желанию, устроился в крупную IT-компанию на руководящую должность. Ковалев возглавлял департамент с 2020 года, а его место в качестве врио руководителя занял Илья Овсянников, работавший на должности первого замдиректора ведомства. Заместитель начальника УМВД России по Курганской области полковник полиции Константин Кремнев получил повышение и перевод в Волгоградскую область. Указом президента от 5 ноября он назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

Бизнес и строительство

В Кургане начались процедуры ликвидации завода технологического оборудования (КЗТО), учредителем которого является бывший начальник колоний ИК-2 и ИК-7 Сергей Крамарчук. По данным ФНС, предприятию приостановили операции по банковским счетам из-за непредставления отчетов по НДФЛ в установленные сроки. Правительство России выделило Курганской области около 2 млрд рублей на строительство мусоросортировочного комплекса общей стоимостью 3,8 млрд рублей. Мощность объекта 160 тысяч тонн в год позволит к 2030 году достичь 100% сортировки бытовых коммунальных отходов и вдвое сократить объемы захоронения мусора. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2027 года. В селе Кетово началось строительство современного жилого комплекса с собственным кафе, фитнес-залами и зонами отдыха на крыше. Два новых дома планируют сдать в третьем квартале 2027 года. Застройщиком выступает местная компания, выигравшая право аренды участка 0,8 га за 4,6 млн рублей в год.

Суды

Житель Кургана Евгений Петров, осужденный по статье о занятии высшего криминального положения в уголовной иерархии, оплатил штраф в размере 1 миллиона рублей. После этого суд удовлетворил его ходатайство о снятии обеспечительного ареста с автомобиля. Петров ранее был приговорен к 10 годам колонии. Курганский областной суд отменил решение о возврате уголовного дела о превышении полномочий в отношении экс-замглавы города Кургана Андрея Жижина в прокуратуру на доработку. Решение вернуть дело на доработку следственным органам было принято в конце лета. Суд счел, что в обвинительном акте Жижина имеются нарушения и вернул дело для их устранения. Прокуратура подала апелляционное представление и добилась продолжения рассмотрения дела в горсуде.

