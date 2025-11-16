Жуткую инсталляцию провезли по улицам Кургана. Фото
Эвакуатор с фигурой смерти проехал по Кургану в память о жертвах аварий
Фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану
По улицам Кургана провезли жуткую инсталляцию, чтобы напомнить о страшной цене беспечности за рулем. В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП по местам смертельных аварий в городе проехала колонна с разбитым автомобилем, внутри которого находился манекен пьяного водителя и летящая за ним фигура смерти. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
«Полицейские совместно с представителями общественности проехали места происшествий, где в этом году погибли участники дорожного движения. Останавливаясь около каждого из них, зажигали свечи, возлагали цветы и вспоминали обстоятельства каждого произошедшего ДТП. На протяжении всего пути следования в колонне двигался эвакуатор с разбитым автомобилем, с имитацией водителя в состоянии опьянения и летящей за ним смерти, как напоминание о том, к чему приводит пренебрежение Правилами дорожного движения», — сообщили в Госавтоинспекции.
Акция призвана не только почтить память погибших, но и повысить ответственность водителей и пешеходов. Особое внимание было уделено случаям, в которых виновниками ДТП стали нетрезвые участники движения. Две гвоздики и лампады были оставлены в память о погибших в разных частях города. Их можно было заметить у пешеходного перехода в районе кинотеатра «Россия», возле железнодорожного техникума и в других местах.
