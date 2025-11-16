Эвакуатор с фигурой смерти проехал по Кургану в память о жертвах аварий Фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану

По улицам Кургана провезли жуткую инсталляцию, чтобы напомнить о страшной цене беспечности за рулем. В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП по местам смертельных аварий в городе проехала колонна с разбитым автомобилем, внутри которого находился манекен пьяного водителя и летящая за ним фигура смерти. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«Полицейские совместно с представителями общественности проехали места происшествий, где в этом году погибли участники дорожного движения. Останавливаясь около каждого из них, зажигали свечи, возлагали цветы и вспоминали обстоятельства каждого произошедшего ДТП. На протяжении всего пути следования в колонне двигался эвакуатор с разбитым автомобилем, с имитацией водителя в состоянии опьянения и летящей за ним смерти, как напоминание о том, к чему приводит пренебрежение Правилами дорожного движения», — сообщили в Госавтоинспекции.