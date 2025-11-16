Логотип РИА URA.RU
В навигаторах у курганских водителей может появиться новая функция

В Курганской области предложили способ оповещения водителей о появлении животных
17 ноября 2025 в 03:26
О появлении на курганских дорогах диких животных водителей предупредит навигатор

О появлении на курганских дорогах диких животных водителей предупредит навигатор

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У курганских водителей может появиться новая функция в навигаторах, предупреждающая о появлении на дороге диких животных. Она поможет предупредить автомобилистов об опасности и избежать ДТП. Об этом сообщает региональное охотуправление.

«В управлении охотничьего хозяйства Курганской области состоялось заседание Общественного совета, на котором был рассмотрен вопрос о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Одним из предложений по решению данной проблемы является внедрение в дорожные навигаторы функции оповещения о возможном появлении животного на опасных участках дорог. Данное предложение уже находится на рассмотрении в ООО „ДубльГИС“, — сообщается в группе охотуправления в соцсети „ВКонтакте“. 

Ранее в Курганской области в результате ДТП пострадали два пассажира LADA Priora, в том числе ребенок. Автомобиль ехал в сторону Кургана по федеральной трассе из Тюмени, когда на дорогу внезапно выбежал дикий лось.

