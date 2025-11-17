В Кургане приняли решение по уголовным делам бизнесменов, обвиняемых во взятке экс-замглавы Кетово

Уголовные дела о взяточничестве в Кетовской администрации ушли в районный суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бизнесменов, которых обвиняют в передаче взятки бывшему замглавы администрации Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николаю Бабкину, будут судить в местном районном суде. Решение об этом было принято в горсуде Кургана, сообщили URA.RU источники из числа бывших силовиков.

«Курганский горсуд передал уголовные дела бизнесменов о взятке бывшему замглавы Бабкину по подсудности — в Кетовский районный суд», — рассказали источники. Судить будут одного бизнесмена, давшего 600 тысяч экс-чиновнику, а также экс-коммерсанта, бывшего посредником незаконной передачи средств.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке обоих судов. В начале ноября Кетовский суд зарегистрировал два уголовных дела. Первое — о посредничестве во взяточничестве группой лиц по сговору в крупном размере. Второе дело — дача взятки должностному лицу в крупном размере. В горсуде Кургана указано, что данные дела в отношении обвиняемых лиц переданы по подсудности.

