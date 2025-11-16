В Кургане ищут фельдшеров-вахтовиков на зарплату до 250 тысяч рублей
Специалистов зовут работать на скорой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Фельдшерам из Курганской области предлагают поработать на вахте и обещают платить до 250 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.
«Вакансии фельдшеров скорой помощи на вахту 15 дней. Зарплата от 100 000 до 250 000 рублей», — указано в объявлении на Avito.
Ранее на курганском рынке труда появились предложения с доходом, значительно превышающим средний уровень по региону. Большая часть таких вакансий связана с промышленностью и предполагает либо работу на крупных предприятиях города, либо вахтовый метод с выездом в другие регионы. Например, флагман местной промышленности АО «Курганмашзавод» предлагал сварщикам зарплату до 150 тысяч рублей в месяц.
