Общество

Работа

В Кургане ищут фельдшеров-вахтовиков на зарплату до 250 тысяч рублей

16 ноября 2025 в 17:36
Специалистов зовут работать на скорой

Специалистов зовут работать на скорой

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фельдшерам из Курганской области предлагают поработать на вахте и обещают платить до 250 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Вакансии фельдшеров скорой помощи на вахту 15 дней. Зарплата от 100 000 до 250 000 рублей», — указано в объявлении на Avito.

Ранее на курганском рынке труда появились предложения с доходом, значительно превышающим средний уровень по региону. Большая часть таких вакансий связана с промышленностью и предполагает либо работу на крупных предприятиях города, либо вахтовый метод с выездом в другие регионы. Например, флагман местной промышленности АО «Курганмашзавод» предлагал сварщикам зарплату до 150 тысяч рублей в месяц.

