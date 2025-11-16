Прокуратура проверяет РЖД после остановки пригородных поездов в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП на железной дороге в Курганской области. После обрыва электропроводов на перегоне Качусово–Каргаполье ЮУЖД приостановлено движение поездов, в связи с чем надзорное ведомство взяло на контроль вопросы соблюдения требований безопасности и прав пассажиров. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«16 ноября в вечернее время на перегоне Качусово-Каргаполье Южно-Уральской железной дороги произошел обрыв электропроводов. Движение на данном участке приостановлено до проведения восстановительных работ. В связи с чем задержаны пригородные поезда №7386 сообщением Шадринск — Курган и №7387 сообщением Курган — Шадринск. Курганской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров», — сообщила Уральская транспортная прокуратура

Пассажирам вставших поездов раздают воду, чай и печенье, а также отслеживают соблюдение температурного режима в вагонах. Параллельно транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, чтобы установить причины происшествия и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Продолжение после рекламы