Задержанные из-за обрыва проводов поезда Курган — Шадринск отправлены по маршрутам

Пригородные поезда №7386 Шадринск — Курган и №7387 Курган — Шадринск, задержанные 16 ноября из-за отсутствия напряжения в контактной сети на перегоне Качусово — Каргаполье, возобновили движение. Поезд из Шадринска следует с отставанием 4 часа 23 минуты, поезд из Кургана — 3 часа 24 минуты. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога.

«Пригородные поезда, задержанные 16 ноября на участке Качусово — Каргаполье Южно-Уральской железной дороги из-за отсутствия напряжения в контактной сети, отправлены по своим маршрутам. Пригородный поезд №7386 сообщением Шадринск — Курган движется с задержкой 4 часа 23 минуты. Пригородный поезд №7387 сообщением Курган — Шадринск движется с задержкой 3 часа 24 минуты. Пассажиры обоих поездов были обеспечены водой и сухим пайком», — сообщила Южно-Уральская железная дорога.