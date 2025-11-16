Логотип РИА URA.RU
Задержанные из-за обрыва проводов поезда Курган — Шадринск отправлены по маршрутам

Поезда Курган - Шадринск идут с опозданием после сбоя на железной дороге
16 ноября 2025 в 23:36
Фото: Илья Московец © URA.RU

Пригородные поезда №7386 Шадринск — Курган и №7387 Курган — Шадринск, задержанные 16 ноября из-за отсутствия напряжения в контактной сети на перегоне Качусово — Каргаполье, возобновили движение. Поезд из Шадринска следует с отставанием 4 часа 23 минуты, поезд из Кургана — 3 часа 24 минуты. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога.

«Пригородные поезда, задержанные 16 ноября на участке Качусово — Каргаполье Южно-Уральской железной дороги из-за отсутствия напряжения в контактной сети, отправлены по своим маршрутам. Пригородный поезд №7386 сообщением Шадринск — Курган движется с задержкой 4 часа 23 минуты. Пригородный поезд №7387 сообщением Курган — Шадринск движется с задержкой 3 часа 24 минуты. Пассажиры обоих поездов были обеспечены водой и сухим пайком», — сообщила Южно-Уральская железная дорога. 

Инцидент произошел вечером 16 ноября из-за технического сбоя в электроснабжении, что привело к временной приостановке движения. Железнодорожная компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовала отслеживать актуальную информацию о движении через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт ОАО «РЖД» или по бесплатному телефону 8-800-775-00-00.

