На железной дороге Шадринск-Курган временно задерживаются поезда

На путях временно пропало напряжение в сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На участке железной дороги Шадринск-Курган произошла задержка поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом рассказали представители Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«16 ноября на участке Качусово — Каргаполье Южно-Уральской железной дороги задерживаются пригородные поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети. На месте работают энергетики», — сообщается в telegram-канале ЮУЖД.