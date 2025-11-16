Логотип РИА URA.RU
На железной дороге Шадринск-Курган временно задерживаются поезда

16 ноября 2025 в 20:39
На путях временно пропало напряжение в сети

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На участке железной дороги Шадринск-Курган произошла задержка поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом рассказали представители Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«16 ноября на участке Качусово — Каргаполье Южно-Уральской железной дороги задерживаются пригородные поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети. На месте работают энергетики», — сообщается в telegram-канале ЮУЖД.

Уточняется, что в настоящее время задержка пригородного поезда №7386 сообщением Шадринск — Курган составляет более 2,5 часов. Прогнозируется также задержка пригородного поезда №7387 сообщением Курган — Шадринск.

