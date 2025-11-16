Логотип РИА URA.RU
В Кургане уберут «лежачих полицейских», которые незаконно появились в Заозерном

16 ноября 2025 в 19:08
Несанкционированные искусственные неровности уберут с дороги в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пятом микрорайоне Заозерного в Кургане уберут искусственные неровности, которые незаконно появились возле многоквартирного дома. Об этом рассказали представители мэрии в ответе горожанам.

«Управляющая компания „Чистый квартал“ демонтирует искусственные неровности („лежачие полицейские“) возле дома №9 в пятом микрорайоне Заозерного. Снос неровностей запланирован до 25 ноября», — сообщается на портале «Обратись».

Ранее курганцы высказывали недовольство тем, что «лежачие полицейские» мешают спокойно проехать к детсаду и гимназии со стороны проспекта Голикова. Кроме того, они препятствовали автомобилистам в движении с других улиц.

Также житель Кургана жаловался, что из-за «лежачих полицейских» его дом в микрорайоне Тополя трясется, когда через них проезжает транспорт. Однако представители мэрии в данном случае сослались на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.

