В Кургане уберут «лежачих полицейских», которые незаконно появились в Заозерном
Несанкционированные искусственные неровности уберут с дороги в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В пятом микрорайоне Заозерного в Кургане уберут искусственные неровности, которые незаконно появились возле многоквартирного дома. Об этом рассказали представители мэрии в ответе горожанам.
«Управляющая компания „Чистый квартал“ демонтирует искусственные неровности („лежачие полицейские“) возле дома №9 в пятом микрорайоне Заозерного. Снос неровностей запланирован до 25 ноября», — сообщается на портале «Обратись».
Ранее курганцы высказывали недовольство тем, что «лежачие полицейские» мешают спокойно проехать к детсаду и гимназии со стороны проспекта Голикова. Кроме того, они препятствовали автомобилистам в движении с других улиц.
Также житель Кургана жаловался, что из-за «лежачих полицейских» его дом в микрорайоне Тополя трясется, когда через них проезжает транспорт. Однако представители мэрии в данном случае сослались на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!