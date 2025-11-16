В Курганской области растет число лосей

Численность лосей в Курганской области достигает уже более 20 тысяч особей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области растет численность лося. Об этом сообщает региональное охотуправление.

«Численность лося растет в Курганской области. В 2025 году она составила более 20 тысяч особей. В настоящее время его можно встретить и в южных районах области», — сообщается в группе «Охотуправление Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве также отметили, что стабильной на протяжении десяти лет остается численность косули в регионе. Их количество остается на уровне более 148 тысяч особей.

