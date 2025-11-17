В Курганской области вынесли приговор за гибель трех человек на предприятии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области вынесли приговор главному инженеру птицефабрики «Боровская», которого судили за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель трех человек. Мужчина получил условный срок, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В Кетовском суде вынесли приговор по делу о гибели трех сотрудников птицефабрики „Боровская“ в 2023 году. Главный инженер был признан виновным и получил два года колонии условно», — сообщили источники.
Данные нашли подтверждение на сайте Кетовского районного суда, где рассматривалось уголовное дело должностного лица. «Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек), ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сообщает организация. Суд решил, что инженер не оборудовал бункер для приема сырья в виде мяса птицы предохранительной решеткой, а также не распорядился о запрете спуска людей в бункер. В результате трое рабочих спустились в отсек со скопившимся аммиаком, где погибли от удушья газом.
Уголовное дело было возбуждено в июне 2023 года. На предприятия проверки нашли множественные нарушения. Птицефабрика по суду и в добровольном порядке выплатила родственникам погибших сотрудников несколько миллионов рублей.
