В Тюмени требуют уничтожить автобусные остановки

Останутся ли тюменцы без новых остановок - решит суд Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени будет рассмотрено судебное дело, по итогам которого город может лишиться автобусных остановок: их демонтируют и уничтожат. ООО «Максимус» считает, что павильоны изготовлены на основе его проекта, а значит нарушены авторские права. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Как следует из заявления, ООО „Максимус“ является обладателем исключительных прав на проекты остановочных павильонов. Истцу стало известно, что был проведен конкурс на заключение контракта на поставку автопавильонов, победителем которых стало ООО „ПК „ТМ-Ресурс“. „Максимус“ полагает, что размещенные ответчиком остановки содержат признаки переработки по меньшей мере одного из его проектов“, — рассказали в пресс-службе.

Теперь компания требует, чтобы остановки демонтировали, а зачем уничтожили. А также — чтобы мэрия города не принимала работы и не оплачивала их подрядчику. Суд назначен на 17 декабря.

Продолжение после рекламы