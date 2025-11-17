Какой силы будет магнитная буря 18 ноября 2025: прогноз

Прогноз магнитной активности 18 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители России готовятся к возможным геомагнитным возмущениям во вторник, 18 ноября. Метеозависимым людям стоит быть готовыми к перепадам самочувствия, а специалисты рекомендуют следить за обновлениями космической погоды. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в ноябре 2025

Текущая неделя демонстрирует умеренную, но стабильную активность нашего светила. Только за утро 17 ноября зафиксировано четыре солнечных вспышки класса C, что считается обычным показателем для данного периода. Самая мощная из них достигла уровня C7.5 и произошла в 04:30 по московскому времени в активной области 4284. Эта же область ответственна за еще одну вспышку — C2.0, которая наблюдалась около пяти часов утра.

Индекс солнечной активности по данным последних двух суток находится на среднем уровне. Специалисты отмечают, что вспышки класса C относятся к категории обычных и не представляют серьезной угрозы для земных систем связи или навигации. Однако именно серия таких событий способна спровоцировать возмущения в магнитосфере планеты спустя несколько дней.

На данный момент магнитосфера Земли остается в спокойном состоянии — геомагнитный индекс Kp составляет всего 2.33, что значительно ниже порога возмущений. Последняя зарегистрированная вспышка произошла в 07:27 утра и имела показатель C1.33.

Прогноз магнитной бури на 18 ноября 2025

Согласно расчетам специалистов космического мониторинга, вторник может принести определенные колебания геомагнитного фона, однако говорить о полноценной магнитной буре пока рано. Вероятность развития магнитной бури оценивается в 31% — это средний показатель, при котором следует проявлять осторожность, но не стоит ожидать серьезных последствий.

Параллельно сохраняется 25-процентная вероятность геомагнитных возмущений — состояния, когда магнитосфера испытывает определенное напряжение, но не переходит в штормовой режим. Самый оптимистичный сценарий — полностью спокойная магнитосфера — имеет наибольшую вероятность в 44%.

Прогнозируемый индекс Ap для 18 ноября составляет всего 5 единиц, что подтверждает относительно благоприятную картину. Для сравнения: на 17 ноября этот показатель вдвое выше — 10 единиц, что указывает на постепенное снижение геомагнитной активности.

Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 прогнозируется на уровне 165 единиц, что свидетельствует о продолжающейся активности Солнца, но без резких всплесков. Солнечный ветер будет двигаться со скоростью от 408 до 662 километров в секунду — это высокий показатель, способный усилить воздействие на магнитное поле Земли. Плотность солнечного ветра ожидается на повышенном уровне — от 2.0 до 6.0 частиц на кубический сантиметр.

По общему прогнозу на трое суток, период с 17 по 19 ноября характеризуется как относительно спокойный. Согласно расписанию магнитных бурь на ноябрь, интервал с 17 по 23 число относится к периоду низкой геомагнитной активности с показателями 2-3 балла по десятибалльной шкале. Следующее заметное возбуждение магнитосферы ожидается лишь 24 ноября, а реальная слабая магнитная буря прогнозируется на 25-26 ноября с показателем 5 баллов.

Что представляют собой магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля нашей планеты, вызванные взаимодействием с потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Когда на поверхности светила происходят вспышки или корональные выбросы массы, огромное количество плазмы устремляется в космическое пространство. Достигая Земли через один-три дня, эти потоки сталкиваются с магнитосферой и вызывают ее колебания.

Сила геомагнитных возмущений измеряется специальными индексами. Наиболее распространенный — это Kp-индекс, который варьируется от 0 до 9. Показатели от 0 до 3 означают спокойное состояние, значение 4 указывает на возбуждение магнитосферы, а 5 и выше — это уже магнитная буря различной интенсивности. Чем выше индекс, тем сильнее воздействие на земные системы и биологические объекты.

Влияние магнитных бурь проявляется на разных уровнях. Технические системы могут испытывать сбои в работе спутниковой навигации, радиосвязи, энергосетей. Многие люди отмечают изменения в самочувствии: появляется головная боль, наблюдаются скачки артериального давления, возникает необъяснимая усталость или бессонница. Медицинские исследования показывают, что геомагнитные возмущения действительно могут влиять на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма, особенно у метеочувствительных людей.

Как минимизировать воздействие геомагнитных возмущений

Даже при умеренном прогнозе, каким является предстоящий день, метеозависимым людям стоит принять определенные меры предосторожности. В первую очередь рекомендуют обеспечить полноценный сон накануне — организм, получивший достаточный отдых, легче справляется с внешними стрессовыми факторами.

Водный баланс играет ключевую роль в поддержании хорошего самочувствия. В период геомагнитных колебаний следует увеличить потребление чистой воды до двух литров в день, избегая при этом крепкого кофе, энергетических напитков и алкоголя, которые дают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Питание должно быть легким, но питательным. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, рыбе и цельнозерновым продуктам. Тяжелая жирная пища требует значительных затрат энергии на переваривание, что может усугубить общую слабость.

Физическая активность не запрещена, но нагрузки следует снизить до умеренного уровня. Интенсивные тренировки лучше отложить, заменив их спокойными прогулками на свежем воздухе или легкой йогой. Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов рекомендуется иметь при себе назначенные врачом препараты и измерять давление чаще обычного.