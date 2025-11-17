Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюмени небо затянется облаками с редкими прояснениями

17 ноября 2025 в 08:00
Ветер юго-западный со скоростью 3 м/с

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 17 ноября температура воздуха составит 19 градусов. Небо будет облачным, с прояснениями и небольшими осадками, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 17 ноября температура наружного воздуха составит от -1 до -3 градусов. Утро: облачно, без существенных осадков. День: переменная облачность, без осадков. Вечер: малооблачно, без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 82%.

