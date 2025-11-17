В Тюмени небо затянется облаками с редкими прояснениями
Ветер юго-западный со скоростью 3 м/с
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени 17 ноября температура воздуха составит 19 градусов. Небо будет облачным, с прояснениями и небольшими осадками, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 17 ноября температура наружного воздуха составит от -1 до -3 градусов. Утро: облачно, без существенных осадков. День: переменная облачность, без осадков. Вечер: малооблачно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 82%.
